'Caso Negreira': lo que se sabe del escándalo arbitral que sacude al Barça y a qué castigos se enfrentaría

La investigación de la Fiscalía de Barcelona por un presunto delito de corrupción a una empresa privada ha desatado un terremoto en las filas del F.C Barcelona durante esta semana. La Agencia Tributaria investigaba el negocio de José María Enríquez Negreira, Dasnil 95 S.L. por unas supuestas irregularidades en sus cuentas. En concreto, existían ingresos cuya suma ascendían a la cantidad de 1,4 millones de euros durante los ejercicios de 2016, 2017 y 2018, según pudo conocer el programa Que t'hi jugues de la Cadena SER. La entidad que efectuaba los ingresos era el F.C. Barcelona y la empresa en particular que los recibía, pertenecía a Negreira, entonces vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. Las cantidades que el club blaugrana ingresó ascendían a la cantidad de 532.728,02 euros en el año 2016, 541.752 euros en 2017 y 318.200 euros en el año 2018, que es cuando se produjo el último pago, según dicha fuente.

¿Cómo surge todo el escándalo?

La Agencia Tributaria tiene diferentes procedimientos denominados "de comprobación e investigación" donde comprueban el adecuado cumplimiento de las obligaciones tributarias tanto de empresas como de particulares. En este caso, comienzan a investigar a la empresa de Enriquez Negreira y "se le piden las correspondientes justificaciones por los servicios prestados con facturas emitidas durante el periodo de tiempo citado", según fuentes jurídicas consultadas por 20minutos.

Durante el programa radiofónico se comentó que el ex árbitro "no pudo acreditar ante la AT con documentación la razón de ser de los servicios facturados al club azulgrana", puntualizando que los servicios prestados eran "verbales".

¿Cuándo deja de ser cliente del Barça?

Según recogieron los medios de comunicación, el Barça era el único cliente de la sociedad y dejó de serlo cuando Negreira dejó de tener peso en el CTA, a partir del año 2018, cuando se constituye un nuevo Comité Técnico de Árbitros y él sale del mismo.

¿Podría haber delito? ¿Cuál?

Generalmente, siguiendo la misma fuente, la inspección tributaria, "si detecta que podría haber delito fiscal, acude a la Fiscalía para que abra diligencias penales". Una vez investigadas las diligencias y, "si el juez lo considera oportuno", llama "a las personas implicadas".

La Fiscalía de Barcelona, al recibir el aviso de la Agencia Tributaria abrió una investigación "por presunto delito de corrupción entre particulares por esos pagos".

¿Qué dijeron el CTA, el Barça y Laporta?

Nada más conocer la información de estos actos por todos los medios de comunicación, el CTA y el Barça se pronuncian. El Comité lamentó "los comportamientos que atenten contra la ética de estamento" y se puso "a disposición de la Justicia" para aclarar lo sucedido. El Club blaugrana, por su parte, admitía a través de un comunicado, haber contratado un consultor técnico externo y que se amplió posteriormente con "informes técnicos relacionados con el arbitraje profesional". También su actual presidente, Joan Laporta, señalaba que "no es casualidad que salgan estas informaciones ahora".

Declaraciones del presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, que ha considerado que "no es casualidad" que ahora salgan informaciones que apuntan que el club habría pagado 1,4 millones a la empresa del ex árbitro Enriquez Negreira. (Fuente: FC Barcelona) Declaraciones del presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, que ha considerado que "no es casualidad" que ahora salgan informaciones que apuntan que el club habría pagado 1,4 millones a la empresa del ex árbitro Enriquez Negreira. (Fuente: FC Barcelona)

¿Habrá sanciones deportivas?

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, rompió su silencio y se pronunció para descartar sanciones deportivas. "No es posible que existan sanciones disciplinarias deportivas porque entre 2018 y 2023 han pasado cinco años, y este tipo de sanciones prescriben a los tres años desde que se han producido los hechos", ha explicado el dirigente a través de un vídeo publicado en la cuenta institucional de LaLiga.

🔹Declaración de @tebasjavier, presidente de LaLiga, a raíz de las publicaciones sobre la relación entre Enríquez Negreira y el FC Barcelona🔹: pic.twitter.com/eaeTIlMqBc — LaLiga Corporativo (@LaLigaCorp) February 16, 2023

¿Qué dice la nueva Ley del Deporte al respecto?

La nueva ley del Deporte, que entró en vigor el 31 de diciembre de 2022, estipula en su artículo 30 que "las infracciones y sanciones prescribirán según lo dispuesto en las leyes que las establezcan. Si estas no fijan plazos de prescripción, las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y las leves a los seis meses".

Fuentes jurídicas consultadas por 20minutos aseguran que "en estos momentos es la normativa que está vigente, ya que se deben desarrollar reglamentariamente el régimen sancionador y disciplinario".

¿Y penalmente?

Los pagos podrían llegar a ser considerados un delito continuado de corrupción entre particulares, según la misma fuente, "tipificado en el artículo 286bis del Código Penal", que viene a decir que "castiga a cualquier persona o empresa que reciba, solicite o acepte un beneficio o ventaja no justificados como contraprestación para favorecer indebidamente a otro". Además, "agrava la pena de cuatro a seis años y haría que la prescripción fuese de 10 años, con inhabilitación de uno a seis años y multa del triple del valor del beneficio o ventaja.

¿Quién puede denunciarlo?

Es público que "cualquier infracción pude ser denunciada", es decir, cualquier persona física, club, peña que considere que hay delito puede denunciar, aunque se deberá aclarar si hay indicios de comisión de delito y, si los hay, el fin para aclararlo es un juicio penal.

¿Había más pagos?

El jueves se supo que los pagos al ex vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros no se limitaron únicamente a los años 2016, 2017 y 2018, sino que hay facturas entre la empresa DASNIL 95 y el FC Barcelona desde 2003. La cantidad que el exarbitro se embolsó en ese periodo podía así ascender a alrededor de 4,7 millones de euros, según informó El Confidencial.

¿Qué dice el cuerpo arbitral?

Uno de los ex árbitros, concretamente Andujar Oliver, ahora analista arbitral en Radio Marca, desveló que el hijo del exvicepresidente del CTA era, en muchas ocasiones, el encargado de llevar al Camp Nou a los colegiados que dirigían los encuentros. "En los partidos importantes del Barcelona en su campo, el hijo de Enrique Negreira, que estaba también metido en el Comité Técnico, llamaba a los árbitros a decirles en qué hotel estaba y les decía que él les llevaba al campo", aseguró.

Saldo de penaltis y expulsiones del Barça en las tres ligas con los pagos investigados a Enríquez Negreira:

33-3 en penaltis

23-4 en expulsiones



Saldo en las 5 últimas ligas (ya sin pagos):

31-19 en penaltis

24-20 en expulsiones — Pedro Martin (@pedritonumeros) February 15, 2023

¿Y las amenazas por burofax?

Una vez aclarado el capítulo legal, el diario El Mundo, ofreció una información en exclusiva que afirmaba que "José María Enriquez Negreira amenazó por burofax al Barcelona". Según este diario, el número dos de los árbitros amagó a Bartomeu tras cancelar sus pagos millonarios "con destapar un gran escándalo al contar sin miramientos las irregularidades del club que había conocido y vivido de primera mano en relación con el club".

En el escrito, el ex árbitro pedía al entonces presidente Bartomeu "un acuerdo justo" y que el Barça continuara cumpliendo con el pacto "para seguir contando con mis servicios hasta el fin de su mandato" al frente del club blaugrana.

¿Qué dice el Gobierno de todo este escándalo?

El tema es tan complejo que involucra hasta a la nueva Ley del Deporte, en la que trabajó un ex directivo del Barça y también ex directivo del Consejo Superior de Deportes, Albert Soler, justo antes de dejar su cargo, que hasta el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha pronunciado al respecto.

"Vamos a esperar a que los órganos de gobernanza de la Liga Española aclaren la situación que por desgracia estamos conociendo por los medios de comunicación" señaló el presidente del Gobierno.

Por su parte, Isabel Rodríguez, ministra de Política Territorial y Portavoz del Gobierno, de viaje oficial en Guadalajara, confió en que se aclare “cuanto antes", porque "el buen nombre del deporte español está en todos los lugares".

También el Consejo Superior de Deportes, en nombre del Ministerio de Cultura y Deporte señaló que por la vía penal "puede seguir" el procedimiento correspondiente, y que "respeta" la investigación que está en marcha.

Pero las acciones no se han hecho esperar por parte de la oposición. Mercedes Cantalapiedra, ha pedido que el presidente del CSD, José Manuel Franco "informe sobre las gestiones y conversaciones e información que haya recabado sobre el presunto delito de corrupción que está investigando la Fiscalía de Barcelona, por las posibles irregularidades del Fútbol Club Barcelona y el Comité de Árbitros" en la Comisión de Cultura y Deporte de la cámara Alta.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, conocido por su afición al Atlético de Madrid, tras una reunión de trabajo fue preguntado por los periodistas y señaló que "Imagínense ustedes, y tengan en cuenta quién lo está diciendo, que hubiera sido el Real Madrid", a lo que añadió "alguna irregularidad debe de haber" y concluyó señalando que "creo que no beneficia a la limpieza de las competiciones".