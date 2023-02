Un nuevo capítulo para el caso Negreira se ha desvelado esta noche. El diario El Mundo en su versión digital asegura que “el exnúmero dos de los árbitros amenazó por escrito al Barcelona con tirar de la manta y provocar un gran escándalo” cuando el club le comunicó que le dejaba de pagar sus asesorías millonarias en 2018.

El exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, José María Enríquez Negreira, amenazó al Barcelona mediante un burofax con crear un "escándalo" si no llegaban a un acuerdo para continuar con los pagos que recibía el por entonces número dos de los árbitros.

En el periódico aparece la carta que Negreira firma el 5 de febrero de 2019, época en la que el destinatario de la comunicación, Josep María Bartomeu, ya había cancelado los pagos por esas supuestas asesorías "verbales" que terminaron en 2018. "Tengo la firme intención de cursar denuncia ante los Juzgados en lo que seguro acarreará consecuencias negativas", escribía el arbitro.

En el burofax señala que no existe la intención de "dar publicidad a todas las irregularidades" que conoció y vivió de primera mano y advierte a Bartomeu que "le obligará a hacerlo" en caso de que no reconsiderara la decisión de no contar con sus servicios, al contrario de lo que tenían pactado que era que la relación durara hasta el fin del mandato de Bartomeu.

Negreira, en la misiva, terminaba solicitando una reunión personal a Josep María Bartomeu para resolver la cuestión por "el bien de los dos". Y vuelve a advertir al ex presidente: en "caso contrario, entenderé que usted no sólo me obliga sino que me provoca para hacer cuanto esté en mi mano en defensa de mis intereses, sin miramientos".