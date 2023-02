Los escándalos en el FC Barcelona copan titulares desde hace décadas. En esta ocasión, el seísmo es de consecuencias imprevisibles. La Agencia Tributaria (AT) realizaba una inspección fiscal a DASNIL 95, empresa del exárbitro internacional y vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), José María Enríquez Negreira, cuyo administrador es su hijo, Javier Enríquez Moreno, por ingresos de 1,4 millones de euros efectuados por el club blaugrana entre 2016 y 2018, cuando era presidente de la entidad Josep Maria Bartomeu, según desveló el programa Que t’hi juegues de la Cadena SER Catalunya.

Una vez iniciada la inspección a DASNIL 95, el ex árbitro "no pudo acreditar ante la AT con documentación la razón de ser de los servicios facturados al club azulgrana", puntualizando que los servicios prestados eran "verbales". Según el mismo programa radiofónico, el Barcelona pagó a la citada empresa 532.728,02 euros en el año 2016, 541.752 euros en 2017 y 318.200 euros en el año 2018, que es cuando se produjo el último pago, una fecha que coincide, con la constitución de un nuevo CTA y la salida de Enríquez Negreira del Comité Técnico de Árbitros.

A raíz de esa inspección, la Fiscalía de Barcelona abrió una investigación por un presunto delito de corrupción entre particulares por esos pagos, según la misma fuente.

Declaraciones del presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, que ha considerado que "no es casualidad" que ahora salgan informaciones que apuntan que el club habría pagado 1,4 millones a la empresa del ex árbitro Enriquez Negreira. (Fuente: FC Barcelona) Laporta se pronuncia sobre el 'caso Negreira': "No es casualidad que esta información salga ahora". (ATLAS)

Nada más desvelarse las informaciones, tanto el CTA, como el Barcelona emitieron comunicados particulares. El Comité lamentó "los comportamientos que atenten contra la ética de estamento" y se puso "a disposición de la Justicia" para aclarar lo sucedido. El Club blaugrana, por su parte, admitía a través de un comunicado, haber contratado un consultor técnico externo y que se amplió posteriormente con "informes técnicos relacionados con el arbitraje profesional". También su actual presidente, Joan Laporta, señalaba que "no es casualidad que salgan estas informaciones ahora".

Al destaparse toda la información, comenzaron las especulaciones sobre las cifras del Barcelona en estas tres temporadas, periodo de tiempo en el que se realizaron, supuestamente, los pagos del Barcelona a la empresa de Negreira.

La temporada 2015/16 fue recordada por ser aquella en la que se batió el récord de penaltis señalados a favor de un equipo. Al Barça le pitaron 19 penas máximas en 38 jornadas. Además, tuvieron 59 partidos sin una expulsión en contra desde el 25 de octubre de 2015 al 8 de abril de 2017. El último dato se refiere al periodo donde el Club estuvo presidido por Josep Maria Bartomeu, cuando los culés estuvieron 78 jornadas sin recibir un penalti en contra.

Todavía es pronto para valorar las posibles consecuencias sobre el club catalán. Italia sufrió un caso parecido en 2006. El Caso Calciopoli fue sonado ya que la Juventus de Turín fue descendida de categoría y sancionada con multas económicas por influir en los árbitros, para ganar partidos durante la temporada anteriores.