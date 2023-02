Laporta se pronuncia sobre el 'caso Negreira': "No es casualidad que esta información salga ahora"

Las últimas horas están siendo muy convulsas en Can Barça, después de conocerse la investigación por parte de la Fiscalía de Barcelona de unos pagos realizados por la entidad azulgrana a una empresa de José María Enríquez Negreira, ex vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA). El club blaugrana ya ha salido al paso de esa información, desmintiendo todo y dejando caer en un comunicado que "no se trata de una casualidad" que surjan ahora este tipo de informaciones.

En este mismo sentido se ha manifestado el presidente de la entidad, Joan Laporta, después de que el programa Que t'hi jugues? de SER Catalunya lanzase la información. Según este espacio radiofónico, la investigación se realiza por un presunto delito de corrupción entre particulares y por unos pagos de 1,4 millones de euros realizados por el FC Barcelona entre 2016 y 2018.

"La noticia genera dudas y no es casualidad que salga ahora. Por parte del FC Barcelona, cualquier interpretación capciosa, tendenciosa y que insinúe cosas que no son, recibirá la respuesta adecuada del club y por lo tanto nos reservamos todas las acciones que sean necesarias para defender la honorabilidad y los intereses del FC Barcelona", aseguró Laporta de forma tajante en declaraciones a los medios del club catalán.

Igualmente, el presidente azulgrana realizó un llamamiento a su afición: "Culers, no es casualidad que salga ahora esta información o informaciones de este tipo en momentos en los que el Barcelona va bien, no es casualidad". Un mensaje reiterado en el comunicado oficial del FC Barcelona, y posteriormente por su presidente, constatando la sospecha en el club de la aparición de intereses particulares para desestabilizar la entidad.

Laporta, eso sí, moderó el mensaje para explicar también cómo el club había contratado en el pasado los servicios de un consultor externo para realizar informes técnicos sobre jugadores de categorías inferiores del fútbol español. Según Laporta, ese mismo consultor realizaba "asesoramiento arbitral" de forma adicional, sin detallas en qué parcelas del arbitraje.

"Todo ello es muy normal en los grandes clubes, como siempre se ha venido haciendo. De hecho, el asesoramiento arbitral lo tenemos hoy en día ya internalizado y dentro del organigrama está asignado al área de fútbol, con total normalidad", afirmó Laporta. Para acabar, volvió a insistir en que este tipo de noticias "genera dudas", y que "no es casualidad que salgan ahora".

Por su lado, Xavi Hernández también ha tenido que lidiar con las preguntas sobre el 'caso Negreira' en la rueda de prensa previa al encuentro de acceso a la Europa League ante el Manchester United del próximo jueves. Sin embargo, el entrenador azulgrana dejó correr el tema y no quiso profundizar, por lo que comentó al respecto que su objetivo es "centrarse en el fútbol".

"El día a día del club tiene estas cosas. El club ha hecho un comunicado, se ha pronunciado y estoy en la línea del club. Son años en los que no estuve y solo tengo que defender al club lógicamente, y nada más", indicó. Aun así, también precisó que la labor arbitral siempre está sujeta a análisis y se está pendiente de quién arbitra: "Eso lo trabajamos y hace muchos años que lo tratamos en el club a nivel interno".