Toni Kroos sigue dejando su futuro en el aire: ''Me lo estoy pensando"

Toni Kroos, centrocampista del Real Madrid, sigue sin dar pistas de cara a su posible renovación con el equipo blanco. El alemán, que cumple contrato este próximo 30 de junio, ha descartado jugar con otra camiseta y sentenció que el día que se marche del Paseo de la Castellana será para colgar las botas definitivamente.

''Voy a terminar mi carrera aquí (en el Real Madrid). Solo que aún no se exactamente cuando", expresó Toni en unas declaraciones recogidas por el podcast 'Einfach mal Luppen'.

Durante la realización de la entrevista, Kroos se mostró algo dubitativo con su futuro: ''Todavía no hay una decisión definitiva". No obstante, el alemán anhela retirarse en el Real Madrid y recalcó que no existe ningún tipo de presión por parte del club madridista para que defina su futuro cuanto antes.

Toni reconoció tras conquistar el 'Mundialito' de Clubes que se encuentra ''tranquilo'' y que no va a tardar en decidir si sigue o no vestido de blanco: "Me lo estoy pensando. No tardaré muchos meses más, pero todavía no hay una decisión. Hay una gran relación entre el club y yo y nadie hace tonterías. Estoy muy tranquilo".

Kroos, que aterrizó en la disciplina blanca en el verano del 2014, es historia viva del Real Madrid: ha disputado 31.897 minutos repartidos en 395 partidos oficiales, ha marcado 27 goles, regaló 87 asistencias y ha logrado 19 títulos con el club madridista. El futuro de Toni Kroos depende de él.