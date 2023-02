Ibai Llanos anuncia su equipo femenino Porcinas FC para la Kings League y una exjugadora del Barcelona se postula

Ibai Llanos ha anunciado a través de sus redes sociales que va a tener su propio equipo de fútbol femenino dentro de la Queens League, que comenzará a rodar en mayo y se llamará Porcinas F.C.

El streamer, es el actual presidente del Porcinos FC, la versión masculina dentro de la Kings League, pero se ha adelantado al resto de los presidentes de la liga creada por Gerard Piqué, al anunciar su nueva presidencia y el nombre de su equipo a través de Twitter.

Llanos, además, ha querido lanzar un llamamiento al preguntar abiertamente si "alguna jugadora o ex jugadora se quiere unir al proyecto de Porcinas FC y reventar la liga con el mejor equipo que me avise. Entrenador o entrenadora que se quiera unir al proyecto también me ayudaría". A lo que ha respondido inmediatamente la ex jugadora del Barcelona, María Garrido.

Voy a tener mi propio equipo de fútbol femenino. Si alguna jugadora o ex jugadora se quiere unir al proyecto de Porcinas FC y reventar la liga con el mejor equipo que me avise.



Entrenador o entrenadora que se quiera unir al proyecto también me ayudaría. — Ibai (@IbaiLlanos) February 6, 2023

La jugadora ya ha puesto en marcha una campaña para pertenecer al equipo de Ibai Llanos en sus redes sociales, cuyos comentarios no están exentos de polémica.

Fuentes oficiales han anunciado más noticias sobre el formato de la Queens League, presidencias, jugadoras y tiempos de juego.