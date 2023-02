Volvía la Kings League en su jornada 5 por todo lo alto. Tras el parón de dos semanas provocado por la realización de los Premios Esland en Ciudad de México, la liga de Gerard Piqué retomaba el camino de la competición para el disfrute de todos los espectadores que esperaban con ansías poder ver a los equipos de moda en internet.

La novedad llegaría en primer lugar desde las alineaciones de los equipos y sus jugadores número 12. Empieza a ser tradición que ex futbolistas se suban a la "Kingsneta" y nos ofrezcan destellos de lo que llegaron a ser sobre los terrenos de juego. Pudimos disfrutar de un gran Fabián Orellana que nos mostró detalles de la calidad que atesoraba en sus botas y de un peleón Rubén de la Red que se está tomando la competición como si de un partido de Champions League con el Real Madrid se tratase.

Rubén de la Red, Orellana, Barragán, David García... Jugadores TOP para una competición TOP

Otra de las novedades importantes de la jornada 5 y que nos dejaría un momento para la historia de la competición fue la introducción de la nueva carta de presidente. En esta ocasión la genialidad correría a cargo del equipo de dirección deportiva de la competición que propuso que si ambos presidentes de los equipos que se enfrentaban estaban presencialmente en el Cupra Arena podrían bajar al campo y lanzar un penalti estático. Y ahí fue donde Gerard Romero captaría todas las miradas.

Vino de ganar un Esland al mejor clip del año con su ya famosa "haka" mientras entrevistaba a Luis Suárez y estaba claro que no podía faltar una nueva "performance" en esta Kings League por parte del periodista catalán no sin antes tener sus más y sus menos con Gabriel Cichero, jugador del Porcinos FC.

El catalán le espetó un "cómeme los kinders" al venezolano tras decirle este último: "Te acabas de cagar, no has jugado en tu puta vida al fútbol, no lo vas a meter". Cichero vio su gozo en un pozo ya que el bueno de Gerard marcó el gol que ampliaría la ventaja sobre un Porcinos FC que esperaba también el lanzamiento de Ibai Llanos, pero que en esta ocasión no tuvo tanta suerte al errar el lanzamiento. El consuelo que le quedó finalmente al gigante noble fue el de la victoria frente a un Jijantes FC que se desinfló en los compases finales del encuentro.

El que no erró su lanzamiento y además le dio la victoria a su equipo fue The Grefg que también tuvo la oportunidad de bajar de la grada para lanzar un penalti en el último minuto del encuentro y que haría que Saiyans FC siga liderando la tabla de clasificación con cuatro victorias y una derrota.

The Grefg mete su penalti y le da la victoria a Saiyans FC

La Kings League sigue liderando el entretenimiento de los domingos en Twitch y si algo tenemos claro en 20 minutos es que estamos deseosos de ver la siguiente jornada para ver con qué otras novedades nos sorprenden. Y no somos de hacer "spoilers", pero un tal Andrés Iniesta parece estar en contacto con la competición y quizá podamos disfrutar en España de unos minutos del mago de Fuentealbilla con la zamarra del Porcinos FC.