La lista de Jorge Vilda para la Liga de Naciones, en directo: última hora de la Selección Española femenina

Jorge Vilda ha comparecido en rueda de prensa después de que el canal de Twitter de Selección Española Femenina de Fútbol ofreciera el listado completo de las jugadoras que disputarán la Copa de Naciones, previo al Mundial, y ha evitado la polémica sobre 'las 15' jugadoras señalando que "De las cosas que no puedo controlar, no me preocupan".

El hecho de que Vilda haya contado con Jenni Hermoso en esta convocatoria, una de las jugadoras que mostró su apoyo a las jugadoras que se apartaron de las convocatorias del seleccionador, ha creado una gran expectación al inicio de la rueda de prensa y se rumoreaba que iba a dar alguna explicación en torno al conflicto.

Preguntado insistentemente por cómo han quedado las relaciones entre la Federación, el seleccionador y las propias jugadoras, Vilda ha remarcado que "la Federación siempre está abierta al diálogo".

Afirmó que "no quiero dar motivos para que haya especulaciones. Hay 25 jugadoras que están dispuestas a jugar la Copa de Naciones y de lo demás, estoy tranquilo porque de las cosas que no puedo controlar, no me preocupan".

Vilda ha incidido en que "esas 25 jugadoras realizan entrenamientos para estar en el 11 titular y luchan mucho". Respecto a las nuevas jugadoras convocadas, ha señalado que pueden ser "más peligrosas en el contraataque y son más rápidas", y ha dejado claro que "estamos entrenando para llegar al mundial con las máximas garantías".

El seleccionador habló con optimismo y dijo que "España goza de muy buena salud. Sabemos que Jamaica es fuerte (16 de febrero - 16:10h), Australia es de máximo nivel (19 de febrero - 18:00h) y la República Checa es muy competitiva (22 de febrero 15:00 h).