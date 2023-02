La lista más esperada de Jorge Vilda, en la que podría volver alguna de 'las 15'

A falta de cinco meses y medio para que comience el Mundial femenino de fútbol, que arranca el 20 de julio en Australia y Nueva Zelanda, todos son incógnitas en torno al equipo desde que un grupo de jugadoras, conocidas como ‘las 15’, decidieran renunciar a acudir a las convocatorias hasta que no se produjera un cambio radical en la Roja, que pasa por la destitución de Jorge Vilda. Tras dos concentraciones sin las citadas futbolistas, la situación se podría reconducir ahora, pues varias de ellas parecen dispuestas volver a la selección. La respuesta la tendremos hoy, a las 11 horas, con la convocatoria del seleccionador para los partidos de la Copa de Naciones que arranca el 13 de febrero en tierras australianas.

Han sido semanas muy tensas en torno al equipo nacional desde que 15 jugadoras decidieran, el pasado 22 de septiembre de 2022, no acudir con España hasta que no se produjeran cambios radicales en la estructura. Sin ‘las 15’, apoyadas por la Balón de Oro Alexia Putellas –ahora lesionada–, Irene Paredes y Jeniffer Hermoso, Jorge Vilda elaboró un grupo que ha tenido buenos resultados como la victoria ante EEUU, pero ello no quita que la situación más idónea sea, evidentemente, el regreso de las futbolistas.

En las últimas semanas, varias jugadoras parecen haber reconsiderado su decisión, más con un Mundial a la vuelta de la esquina, y podrían estar dispuestas a volver a la Roja. La fortaleza de ‘las 15’, muy unidas a finales de 2022, parece haberse fracturado, con el grupo partido en dos. Mientras que algunas parecen dispuestas a dar marcha atrás, otras se mantienen firmes. "Me voy a perder un Mundial por algo en lo que creo", aseguró Mapi León, central del Barça, el pasado 22 de diciembre. "¿Quién no querría ir al Mundial?", puso por su parte Jenni Hermoso en un mensaje algo más ambiguo.

La convocatoria de Vilda de este lunes (11 horas) se ha convertido así en una de las más esperadas e importantes. Va a ser la penúltima concentración de la Roja antes del Mundial, pues la siguiente será en marzo y ya después llegará la lista definitiva. El tiempo para arreglar la situación de la selección femenina se está acabando.