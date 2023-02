El mítico Kazu Miura, jugador más longevo de la historia, ficha por un equipo portugués a sus 55 años

La leyenda del fútbol japonés, Kazuyoshi Miura, ha logrado su sueño de volver a jugar en Europa con nada más y nada menos que 55 años. El fichaje del jugador en activo más longevo del planeta ha sido anunciado este miércoles por el Oliveirense Futebol de la segunda división portuguesa.

El modesto conjunto no escatimó en recursos para comunicar la llegada de uno de los jugadores más míticos de la historia del fútbol japonés, quien debutara como profesional a los 19 años en el Santos brasileño (en 1986). De esta forma, además de la foto del futbolista con su nueva elástica, el club ha compartido un elaborado vídeo en el que se relata su llegada como si de un manga se tratara.

A sus 55 años, el futbolista procedente del Yokohama japonés comienza su tercera etapa en el viejo continente después de su paso por el Genoa y el Dinamo de Zagreb en la década de los 90.

Con este traspaso, el futbolista sigue tras su objetivo de no dejar de jugar nunca. "Quiero jugar hasta que me muera. Cuando fallezca, no quiero que se diga que el exjugador Kazu Miura ha muerto, sino que el jugador Kazu Miura ha muerto", explicó a L'Equipe en una entrevista hace algunas temporadas.

El Oliveirense disputará su próximo partido ante el Vilafranquense este sábado, duelo en el que el experimentado jugador podría debutar con su nueva elástica.