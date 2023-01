Luis de la Fuente, en 'El Hormiguero': "No me esperaba que me ofrecieran ser seleccionador"

El nuevo seleccionador nacional de fútbol, Luis De la Fuente, visitó por primera vez El Hormiguero este martes. El técnico riojano asumió el cargo de la absoluta el pasado mes de diciembre de 2022 tras la salida de Luis Enrique.

El invitado cuenta con un brillante palmarés en su trayectoria como entrenador, en el que destacan las Eurocopas Sub-19 de 2015 y Sub-21 de 2019, así como la Medalla de Plata en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

De la Fuente se estrenará en marzo en el banquillo de la Roja en su primer partido oficial como seleccionador: "Voy día a día, todavía me queda mucho para el 25 de marzo. Estoy deseando. Tengo una sensación de que quiero que llegue, pero me gustaría tener más tiempo", reconoció.

Hoy en El Hormiguero, el nuevo seleccionador de @SEFutbol, ¡Luis de la Fuente! #DeLaFuenteEH pic.twitter.com/HbgPVvQ3IY — El Hormiguero (@El_Hormiguero) January 31, 2023

Pablo Motos quiso saber si había cambiado su rutina con el nuevo cargo: "Esto en mi vida no ha supuesto ningún cambio. Hago mis mismas rutinas. Es verdad que la dimensión mediática es mucho mayor, pero lo llevo con normalidad. Lo celebro y me gusta compartir estos momentos con la gente", comentó.

De la Fuente reconoció que "no me esperaba que me ofrecieran ser seleccionador, pensaba que iba a continuar Luis Enrique. Recibí una llamada de Rubiales diciéndome si quería ser el nuevo entrenador. No creía que se iba a tomar esta decisión tan rápido", recordó.

El presentador, amigo personal de Sergio Ramos, quiso saber si el sevillano estaba en sus planes: "Busco el equilibrio entre jugadores expertos y jugadores nuevos. Los veteranos hacen mejor a los jóvenes y viceversa. Sergio, al igual que otros veteranos ilustres, tiene todas las posibilidades de venir", reconoció el riojano.