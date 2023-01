Dani Alves, tranquilo durante su estancia en la prisión de Brians 2: "No me asusta nada"

Dani Alves ya ha cumplido nueve días en régimen de prisión provisional por la supuesta agresión sexual a un joven en la discoteca Sutton de Barcelona el pasado diciembre. En Brians 2, la segunda cárcel a la que fue trasladado por seguridad, el futbolista hace vida normal y se mantiene tranquilo, tal y como varias fuentes habrían confesado al diario La Vanguardia.

En una información publicada este domingo, el medio mencionado ha desvelado una serie de declaraciones presuntamente realizadas por el propio Alves a sus compañeros de prisión en las que demuestra optimismo. "Aceptaré lo que venga. Me fui de casa con apenas 15 años. He superado en mi vida situaciones muy difíciles y complicadas. Esta será una más que pasará. No me asusta nada", habría dicho el brasileño.

Tal y como se menciona en esa misma publicación, el brasileño ha aceptado su condición, e incluso ha participado en un partido de fútbol con sus compañeros. A ellos les habría relatado lo ocurrido en la discoteca, siempre recalcando que "hubo consentimiento de la víctima".

El futbolista fue trasladado al módulo menos conflictivo del centro penitenciario de Brians 2 dada la particularidad de su caso. Allí han tomado medidas para normalizar cuanto antes la presencia del famoso deportista en las instalaciones, como por ejemplo la instalación de una tela que impide contemplar su participación en partidos.