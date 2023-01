Aumenta la tensión en el mundo del pádel: los jugadores denuncian incumplimientos del WPT y piden ayuda al CSD

Apenas faltan días para el arranque de la temporada de pádel de 2023 y la presión no para de aumentar en torno al, hasta ahora, circuito profesional mayoritario, el World Padel Tour. El último episodio de la batalla entre la organización y los jugadores se ha producido este miércoles, con un comunicado de Asociación Profesional de Pádel (PPA) -el colectivo de jugadores- en el que denuncia irregularidades en el calendario y pide la mediación del Consejo Superior de Deportes.

La PPA cuestionó en su escrito que el nuevo calendario incluye cuatro tipos de torneos cuando sus contratos -los firmados entre los jugadores y el circuito- solo establecen tres como obligatorios; no contemplan la inclusión de nuevas pruebas no presentes en el calendario oficial y dictan que el marco normativo deberá ser aprobado con anterioridad al inicio de la temporada y no a lo largo de esta, como ha comunicado WPT.

Otra denuncia del escrito alude al incumplimiento de WPT de su deber de comunicar el calendario como mínimo un mes antes del comienzo de la temporada, ya que los jugadores fueron informados oficialmente del inicio de esta el 18 de enero y su comienzo será el 10 de febrero.

Estas decisiones unilaterales están adulterando la competición

"A fecha de hoy, WPT mantiene su decisión de discriminar, separar y coartar el derecho a participar en sus pruebas a aquellos jugadores que no tenían formalizada por contrato su relación con WPT, y que, como es sabido, han venido jugando históricamente sin contrato y sin ningún problema. Esta decisión unilateral es de una gravedad sin comparación, no solo en la historia del deporte en España, sino en ningún país considerado democrático", añadieron los jugadores en un comunicado.

En este, recuerdan a los promotores de pruebas WPT, patrocinadores, socios y proveedores que "estas decisiones unilaterales están adulterando la competición" y muestran su "absoluta discrepancia y malestar" frente a una organización que "ejerce una posición de dominio y sin negociación previa alguna".

A razón de lo expuesto, los jugadores solicitaron "la mediación y ayuda de las instituciones deportivas y públicas. En particular, del Consejo Superior de Deportes", tal y como indican en uno de los puntos finales del escrito.

Un conflicto que viene de lejos

La tensión entre el principal circuito y los jugadores se extiende ya durante meses, y deriva directamente de la aparición, el pasado marzo, de un nuevo circuito paralelo, el Premier Padel (impulsado por la Federación Internacional de Padel y Qatar Sport Investments).

El surgimiento de esta sólida alternativa, especialmente en términos económicos, provocó un trasvase de jugadores que World Padel Tour ha tratado de frenar presionando con una serie de medidas consideradas por la PPA como abusivas. Entre ellas, la más sonada, una denuncia multimillonaria a los 100 primeros jugadores del ranking por participar en pruebas de Premier Padel.

En el mundo del pádel impera ahora una lucha de intereses entre empresas, circuitos y jugadores que afecta especialmente a los protagonistas del juego. Según ha podido saber 20 Minutos, a falta de días para el inicio del curso 2023 muchos aún no han tomado una decisión firme sobre si centrar su participación en el circuito WPT o en Premier Padel.