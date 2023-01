Escándalo en la Liga francesa de balonmano: Bruno Martini detenido por corrupción de menores y grabación de pornografía infantil

🔴 ALERTE INFO



Bruno Martini, le président de la Ligue de handball, a été condamné à un an de prison avec sursis et 2 500€ d'amende pour "corruption de mineur", lors d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.



