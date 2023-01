Esta es la versión de Dani Alves sobre la presunta violación por la que el juez le ha enviado a prisión preventiva

"Me gustaría desmentir todo". Así se expresó Daniel Alves sobre el caso de supuesta violación por el que este viernes ha sido enviado por el juez, después de declarar, a prisión preventiva y sin opción de fianza. "Yo estuve en ese sitio, estuve con más gente disfrutando. Todo el mundo de que me conoce sabe que me gusta bailar. Disfrutando, pero sin invadir el espacio de los demás. Siempre respetando el entorno", aseguró el futbolista en un vídeo emitido por el programa Ahora, Sonsoles, de Antena 3.

Antes de declarar y de la decisión del magistrado, el exjugador del Barcelona ha querido desmarcarse de lo sucedido en la noche del 30 de diciembre de 2022, que fue cuando sucedieron los hechos. "Estos años nunca he invadido el espacio de alguien sin autorización", explicó.

A lo largo del vídeo incide en varias ocasiones que no tiene nada que ver con lo que la joven denuncia. Los médicos consideran que sus lesiones son compatibles con una presunta violación. "Cómo lo voy a hacer con una mujer, o con la chica que sea. No, por Dios", esgrime el brasileño, que ahora juega en México. "Ya basta, porque están haciendo daño, sobre todo a mi gente", reclama.

Con todo, directamente niega conocer a la mujer. "Cuando tú eliges ir al baño no tienes que preguntar quién está en el baño para ir", expresa en un momento de sus palabras, y es cuando comenta que no ha visto nunca a quien le ha denunciado. "Lo siento mucho, pero no sé quién es esa señorita", argumenta, y vuelve a decirlo: "No sé su nombre, no la conozco. Nunca la vi a través de mi vida".