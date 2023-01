Las claves del 'caso Alves': una presunta agresión sexual en Barcelona, declaración como detenido y tendrá antecedentes

El ex lateral derecho de FC Barcelona y Sevilla, Dani Alves, está siendo investigado por una presunta agresión sexual a una mujer en una discoteca de la ciudad condal desde que el Juzgado de instrucción número 15 de Barcelona decidiese abrir diligencias para estudiar los hechos tras la denuncia presentada por la mujer presentase ante los Mossos d'Esquadra.

Cuándo y cómo se produjo

La presunta agresión habría tenido lugar en la noche del pasado 30 al 31 de diciembre en la discoteca Sutton, donde el brasileño le habría realizado a la mujer tocamientos por debajo de la ropa interior sin su consentimiento.

Tras lo sucedido, la mujer y sus acompañantes pusieron en conocimiento de los responsables del local lo sucedido y estos avisaron a las autoridades. La Policía catalana, que se personó en el lugar cuando Alves ya se había marchado, tomó declaración a la presunta víctima, que también se sometió a un examen médico en un hospital de Barcelona.

La denuncia y el inicio de la investigación

Unos días después de que se produjesen los hechos, concretamente el 2 de enero, la mujer formalizó la denuncia, por lo que el titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Barcelona abrió diligencias para investigar lo sucedido esa noche.

Declaración como detenido

Alves declarará "primero como detenido, y luego como investigado", informó Carlos Quílez este miércoles en Y ahora Sonsoles. Esa primera declaración del defensa, según explicaron en el programa de Antena 3, se produciría en 48 horas, es decir, entre este jueves y viernes, aunque fuentes policiales no confirman la información.

El futbolista, que está en España desde ayer, "comparecerá en calidad de detenido. Coloquialmente, que será fichado por la policía. Será fotografiado y se usará su huella. Y desde entonces Dani Alves tendrá antecedentes penales", señaló el periodista.

¿Habrá medidas cautelares?

Por el momento, se desconoce si el fiscal pedirá que se aplique alguna medida cautelar al futbolista, que actualmente reside en México tras su fichaje por el Pumas de la liga azteca en el verano de 2022.

Las declaraciones de Alves

El brasileño se pronunció poco después de que se conociese la denuncia a través de un vídeo emitido en exclusiva en Y ahora Sonsoles en el que reconoció haber estado presente en la discoteca, "disfrutando, pero sin invadir el espacio de los demás", y negó conocer a la mujer que ha interpuesto la denuncia. "Lo siento mucho, pero no sé quién es esa señorita (...). No sé su nombre, no la conozco", aseguró.

De igual forma, matizó que "estos años nunca he invadido el espacio de alguien sin autorización", por lo que "cómo lo voy a hacer con una mujer", y pidió que esta situación acabase "porque están haciendo daño, sobre todo a mi gente".