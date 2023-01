Carlos Alcaraz se recupera de su lesión y vuelve a los entrenamientos para preparar la gira de tierra batida

La buena noticia del día en el tenis español la ha protagonizado Carlos Alcaraz. El murciano, después de su lesión en el músculo semimembranoso de la pierna derecha que lo apartó del primer Grand Slam del año, ha vuelto a los entrenamientos tras recuperarse de los problemas musculares.

El español ha colgado en sus redes sociales una publicación donde se ha podido ver al futuro del tenis de nuestro país entrenando sobre la tierra batida: "Back on court and back on clay'' (de vuelta a la pista y a la tierra batida).

Back on court and back on clay! 😍 VAMOS! 🙌🏻 pic.twitter.com/HSyS4stAyz — Carlos Alcaraz (@carlosalcaraz) January 20, 2023

El objetivo número uno de 'Charlie' es preparar la gira de tierra que se aproxima en estos próximos meses de competición. Buenos Aires, Río y, por último, Acapulco, son los torneos donde el joven español ha confirmado su presencia de cara a disputar y preparar Roland Garros, el segundo Slam del año.

El actual número 1 del mundo, tras su lesión, se ha perdido un Open de Australia que no está siendo nada beneficioso para los españoles. De los 13 representantes que reservaron billete para el torneo australiano, sólo se mantienen con vida Roberto Bautista y Nuria Parrizas, ya que Pucsa ha caído esta madrugada ante Swiatek por 6-0 y 6-1.