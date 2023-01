Piqué responde a Tebas y anuncia una bomba para la siguiente jornada de la Kings League

Gerard Piqué no ha tardado en responder a Javier Tebas, presidente de LaLiga, después de que lanzara un buen dardo sobre una Kings League que ha tenido un audiencia brutal en su segunda jornada. El marketing promovido durante toda la semana pasada con 'Enigma 69', al que todo el mundo señala como Nano Mesa, logró que esta competición rozara el millón de espectadores.

🎪🎠🤡🎡 — Gerard Piqué (@3gerardpique) January 10, 2023

Javier Tebas, que fue preguntado acerca de si se siente amenazado por la competición que ha organizado la empresa de Piqué (Kosmos), no se mordió la lengua y fue rotundo en sus declaraciones acerca de dicho torneo: "Es como si nos dicen que Pasapalabra va a ser competencia de LaLiga. Dentro de seis meses me preguntáis, ya veremos que es la Kings League. Como circo me gusta, pero no es comparable".

Bienvenidos al circo de la @KingsLeague! 🎭 La bomba que se viene el próximo domingo es una cosa de locos. Tic tac, tic tac. 💣 — Gerard Piqué (@3gerardpique) January 9, 2023

Tras esas declaraciones que no gustaron para nada a Gerard Piqué, el exjugador del FC Barcelona le devolvió el dardo a Javier Tebas en un hilo en 'Twitter' donde anunció una bomba para la siguiente jornada de la Kings League: "¡Bienvenidos al circo de la Kings League! La bomba que se viene el próximo domingo es una cosa de locos. Tic tac, tic tac".

Además, la cuenta de Infojobs, patrocinador oficial de la competición, no quiso dejar pasar la oportunidad para seguir con la polémica y apoyar al Presidente de la Kings League: ''Lo que diga el Presi de la Kings League Infojobs''; ''Nos vemos el domingo en una nueva jornada".