Así ha sido la primera jornada de la King's League y el aterrizaje de las estrellas: Tamudo, Capdevila, Chicharito...

No defraudó la King's League en su primera jornada, en la que ya hubo mucha emoción, goleadas, polémica y una gran carta de presentación de algunas de las estrellas del mundo del fútbol que se unieron a la competición de Twitch como jugador 11 y 12 de los presidentes. Raúl Tamudo, Joan Capdevila, Chicharito o Ricardo López, entre otros exfutbolistas profesionales, debutaron y dejaron un gran sabor de boca.

Le tocó abrir la jornada al equipo de Spursito, el Rayo de Barcelona, que se midió ante el equipo de Iker Casillas, el 1K. Tras ellos fue el turno del Kun Agüero, que, como ya avisó en la presentación, no presenció el partido. Su Kunisports se midió ante Jijantes FC de Gerard Romero, y después dejaron su lugar a El Barrio de Adri Contreras frente a Pio de Rivers. Más tarde le tocó estrenarse a Los Troncos ante el XBuyer Team, a Aniquiladores ante el Ultimate Móstoles de DjMariio y, por último, el partido de la jornada: los Saiyans de TheGrefg frente a Porcinos de Ibai Llanos. Este es el resumen de la jornada:

Rayo de Barcelona - 1K: Ricardo sigue teniendo ángel

El conjunto de Iker Casillas se llevó la victoria por 2-4 a pesar de arrancar perdiendo. El combinado mostoleño le dio la vuelta al encuentro con dos goles en apenas 30 segundos. Un golpe anímico para los catalanes porque llegó justo antes del descanso. Aún así, el Rayo de Barcelona consiguió empatar, aunque de poco le servició porque 1K se adelantó de nuevo. Las 'armas secretas' terminaron por decidir el encuentro: la estrategia del cuadro madrileño se llevó por delante a la de los catalanes, que buscaron empatar con el 'as' del penalti a favor, pero vieron como su rival se lo robaba con la carta de 'robo'. Así llegó el 2-4 definitivo.

Bajo los palos se consagró de nuevo Ricardo López, que demostró que a sus 51 años sigue teniendo mucho ángel en la portería... y mucho carácter, pues recriminó a Mario Reyes que se tirara en el interior del área para buscar el penalti. Además, Marc Sorroche, futbolista de 1K, fue elegido MVP del partido tras anotar dos goles.

Kunisports - Jijantes: Javi Chica es un cerrojo

No se había cumplido aún el minuto de juego cuando Torrentbó adelantó en el marcador al equipo del argentino tras aprovechar un grave error en la salida de balón del conjunto del catalán. Antes de llegar al 10, ya había puesto el segundo en el marcador por mediación de Coro. Jijantes recortó distancias usando su 'comodín' del penalti a favor, en el que nada pudo hacer Víctor Contreras, elegido mejor jugador del encuentro. A pesar del 2-1 que abría al combinado de Gerard Romero la posibilidad de sumar un punto, Javi Chica, exdefensor de Espanyol y Betis, ya había puesto el cerrojo a su portería.

El Barrio - Pio: Tik Tok se apodera del liderato

El único equipo representante de Tik Tok en la King's League, El Barrio de Adri Contreras, le endosó una 'manita' a los debutantes mexicanos de Rivers en un partido que proclamó al primer líder de la competición. Tal fue la superioridad de los españoles, comandados por Gómez Nawer, 'tiktoker' ex profesional en Osasuna, que ningún equipo recurrió a su carta de 'arma secreta'.

Los Troncos - XBuyer Team: Verdú no pierde el toque

Partido muy entretenido (5-3) entre dos equipos que contaron con sus respectivos presidentes en el encuentro de forma presencial por primera vez en la King's League, y que no bajaron de los 300.000 espectadores ininterrumpidos. Los de Perxitaa aprovecharon la ayuda de Joan Verdú, un clásico de Primera División, para ganar la ventaja suficiente para llevarse el triunfo, pero sufrieron hasta el final ante el equipo de los hermanos Buyer.

Aniquiladores - Ultimate Móstoles: DjMariio se lleva el duelo México - España.

Juan Guarnizo y sus Aniquiladores sufrieron la misma suerte que Pio y no pudieron regalar una victoria a sus seguidores mexicanos. El Ultimate Móstoles de DjMariio se impuso con claridad (5-1) gracias a Juanma, MVP con un hat-trick, y a Sergio García, ganador de la Eurocopa 2008 con España. Aniquiladores solo logró un gol, el de Bernat, ya al final del partido para impedir que Ultimate Móstoles fuese colíder de la King's League.

Saiyans - Porcinos: Capdevila y Tamudo no se olvidan del gol

El nombrado 'Clásico' de esta King's League fue el último partido en jugarse. Los Saiyans salieron a por todas y se pusieron 2-0 en los primeros siete minutos de partido. Una locura de Roger Carbó. Reaccionó Porcinos anotando el 2-1 antes del descanso y consiguiendo un penalti al inicio de la segunda mitad. Lo tiró, quién si no, Raúl Tamudo, que no se ha olvidado de cómo lanzar una pena máxima. Le duró poco la alegría al equipo de Ibai Llanos, porque pronto Carbó volvió a adelantar a su equipo antes de que un histórico de LaLiga, Joan Capdevila, apareciese para matar el encuentro con un golazo. Chicharito, futbolista cedido por los Galaxy para este encuentro, buscó con todo su gol, pero no tuvo suerte el mexicano, que se encontró con la madera en varias ocasiones.