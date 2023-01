Le Graet es acusado de abuso sexual y la federación francesa convoca una reunión urgente para estudiar su situación

El comité ejecutivo de la Federación Francesa de Fútbol (FFF) ha respondido a las peticiones del Gobierno francés y convocará una reunión urgente para pedir explicaciones a su presidente, Noel Le Graet, respecto a las acusaciones de acoso sexual por las que está siendo investigado. En la asamblea, convocada tras las revelaciones de este martes sobre de sus comportamientos realizadas por la agente Sonia Souid, también se revisarán las polémicas declaraciones del presidente sobre Zinedine Zidane.

El máximo organismo del fútbol francés se reunirá el miércoles por la mañana, en una cumbre que podría terminar con la destitución de su presidente. La convocatoria se ha anunciado este martes, tras la petición de la ministra de Deportes, Amélie Oudéa-Castéra, y las declaraciones de la agente de futbolistas Sonia Sauid en una entrevista concedida a BFMTV.

Durante la misma, la agente relata la actitud insistente de Le Graet durante una reunión profesional: "Fui a su apartamento. Cuando llego, hay champán, me sorprende, pero no le presto atención. Intercambiamos, hablamos de fútbol femenino… Pero Brigitte Henriques (la ex vicepresidenta de la FFF que debía acudir) no viene, y nunca vino", comienza su descripción de los hechos.

"Durante ese encuentro, me dijo bien claro que si estuviéramos más cerca, mis ideas se materializarían. En cualquier caso, él estaría mucho más motivado para ayudarme en esta dirección", cuenta sobre sus insinuaciones entre lágrimas. "Me llevo una decepción enorme, porque tengo a mi presidente de la federación que me ve -mientras me siento competente, legítima, he logrado hacer cosas- como dos tetas y un culo. Me decepcionó mi presidente. Para mí, debe ser ejemplar y no lo fue", confiesa durante la misma.

En la reunión se tratarán estas revelaciones, que podrían demostrar las acusaciones previas por las que ya estaba siendo investigado. Además, también se hará hincapié en los testimonios vertidos sobre Zinedine Zidane, el comienzo de una cascada de críticas que podrían terminar con la destitución del cargo a sus 81 años.