La posible infracción de Ibai Llanos en la Kings League

Ibai Llanos, presidente y dueño del Porcinos FC de la Kings League, ha dejado unas polémicas declaraciones en su canal de Twich, dentro del programa especial post partido donde, al parecer, ha desvelado el nombre del jugador 'Enigma 69', que oculta su identidad con un pasamontañas. Antes de comenzar la Liga, otro de los dueños del torneo, el ex futbolista Gerard Piqué, señaló que quien desvelara el nombre de este enigmático jugador, sería sancionado.

Está por ver en primer lugar, si el nombre dado por Ibai, (Nano Mesa, delantero del Cádiz) es realmente el jugador sorpresa, o como el propio Llanos ha señalado "Nano Mesa no es, no sé por qué lo he dicho" .

Don @IbaiLlanos en el streaming,de esta pasada noche en Twitch.

Dió nombre de Nano Mesa (Enigma69) queremos recordar, que el presidente de la liga @KingsLeague, el Sr @3gerardpique dijo que quién revelara el nombre, se llevaría una sanción por parte de la liga.

Procedan

O si es la identidad final del jugador, Piqué y la Kings League, toman medidas por supuesto incumplimiento de las normas del torneo. Definitivamente, las palabras de Ibai han sido tomadas desde el cachondeo y el buen rollo que se le supone a la Kings League, a pesar de las declaraciones vertidas ayer por el presidente de LaLiga, Javier Tebas, comparándolo con "un circo".