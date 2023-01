El anuncio de Piqué con recado a Tebas: "Bienvenidos al circo de la Kings League, la bomba que se viene es una cosa de locos"

El exfutbolista y empresario Gerard Piqué, impulsor de la Kings League junto al streamer Ibai Llanos, ha respondido a las polémicas declaraciones sobre la liga de influencers de Javier Tebas, presidente de LaLiga. Lo ha hecho a través de la red social Twitter, desde la que ha ironizado con las palabras dirigidas por Tebas hacia la nueva liga de fútbol.

Gerard Piqué, siempre astuto en sus declaraciones, no ha dudado en aprovechar la polémica suscitada tras la entrevista del presidente de LaLiga en la que este no dudó en ridiculizar a la Kings League. "Como circo me gusta, pero ¡no es comparable la industria del fútbol con Pasapalabra!", opinó Tebas después del acto de presentación de la segunda edición del programa educativo Global Players.

Horas después de las declaraciones de Tebas, Piqué ha publicado dos mensajes en Twitter en los que ha aprovechado para mandar un recado al presidente de la competición doméstica española. El primero llegó en forma de anuncio: "Bienvenidos al circo de la Kings League. La bomba que se viene el próximo domingo es una cosa de locos. Tic tac, tic tac", ha escrito el exfutbolista.

Bienvenidos al circo de la @KingsLeague! 🎭 La bomba que se viene el próximo domingo es una cosa de locos. Tic tac, tic tac. 💣 — Gerard Piqué (@3gerardpique) January 9, 2023

Minutos después, Gerard ha vuelto a pronunciarse en la famosa red social con un tuit en el que ha vuelto a destacar la polémica calificación realizada por Tebas. "Por favor, Kins League 🎪 esta semana. Solo os pido esto".

Por favor, #KingsLeagueJ3🎪 esta semana. Solo os pido esto. — Gerard Piqué (@3gerardpique) January 9, 2023

Además de la respuesta a Tebas, los mensajes del presidente de Kosmos han generado muchas expectativas, que incluso han llevado a muchos de los fans de la competición a especular con la llegada de Gareth Bale -quien ha anunciado su retirada este lunes- a alguno de los equipos de la Kings League.