Gareth Bale anuncia su retirada "inmediata" del fútbol profesional a los 33 años

El galés Gareth Bale ha anunciado su retirada "inmediata" del fútbol profesional a los 33 años. El exjugador, entre otros equipos, del Real Madrid deja por lo tanto el Los Angeles FC de la liga nortemericana y pronto anunciará "una nueva aventura".

Su decisión llega algo más de un mes después de que Gales quedara eliminada del Mundial en la fase de grupos tras una decepcionante actuación. Los Dragones solo lograron un punto en Qatar -en el debut ante Estados Unidos- en el torneo que tenía marcado en rojo Gareth Bale y que ha supuesto su adiós al fútbol.

"Después de haberlo sopesado cuidadosamente, anuncio mi inmediata retirada del fútbol de clubes e internacional", dijo Bale en un comunicado publicado en sus redes sociales.

"Me siento increíblemente afortunado de haber logrado el sueño de dedicarme al deporte que amo. Me ha dado algunos de los mejores momentos de mi vida. Momentos muy buenos y momentos malos en 17 temporadas que son imposibles de repetir, me depare lo que me depare el futuro", subrayó.

Bale despuntó en el Southampton como lateral izquierdo, y al Tottenham pagó 15 millones de euros por él en 2007. En los Spurs se convirtió en uno de los jugadores más importantes del mundo ya jugando más adelantado, sobre todo en la banda izquierda, y el Real Madrid pagó en torno a 100 millones de euros por él en 2013.

En el club blanco cosechó sus mayores éxitos, con cinco Champions -siendo decisivo en dos finales-, además de tres Ligas, tres Mundiales de Clubes, tres Supercopas de Europa y una Copa del Rey.

Sus ocho temporadas en el Real Madrid estuvieron emborronadas por las tres últimas, en las que fue víctima de sus lesiones y también de un aparente desinterés por defender la camiseta blanca que le causó la desaprobación de una buena parte de su propia afición.

Su última aventura fue en Estados Unidos, donde llegó al Los Angeles FC en junio de 2022, donde fue protagonista de la victoria de su equipo en la MLS Cup con un gol en la prórroga.