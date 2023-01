Tebas ridiculiza la Kings League de Gerard Piqué e Ibai Llanos

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, se ha pronunciado por primera vez sobre la competencia que supondría la Kings League, creada por Gerard Piqué e Ibai Llanos. Tebas ha ridiculizado el torneo al declarar que "como circo me gusta, pero ¡no es comparable la industria del fútbol con Pasapalabra!".

Las declaraciones las ha realizado después del acto de presentación de la segunda edición del programa educativo Global Players. Tebas ha recordado que "cuando Ibai y Piqué compraron la Ligue1 para España, parecía una revolución y duró dos partidos. Son formatos diferentes, lo único que es igual es que hay un balón y una portería".

El presidente se refirió también a la Superliga, mostrándose tajante al respecto, en unas declaraciones recogidas por el diario As "en 2025 no habrá Superliga,diga lo que diga la sentencia. La Unión Europea ya ha manifestado que quiere mantener el modelo actual en Europa, aunque puede que cambien algunos matices. No se creará una organización en mano de los más ricos", ha señalado.