El Real Madrid sale en defensa de Zidane y Benzema tras las palabras de Le Graët: "Son impropias de alguien con esa representación"

El mundo del deporte se ha volcado con Zinedine Zidane tras las polémicas declaraciones de presidente de la Federación Francesa de Fútbol, Noël Le Graët. Desde Kylian Mbappé hasta el Real Madrid, que ha emitido este lunes un durísimo comunicado en defensa del que fuese su técnico en una de sus épocas más doradas, y también de Karim Benzema.

El conjunto blanco ha lamentado "las desafortunadas declaraciones efectuadas" por el dirigente sobre "una de las más grandes leyendas del deporte mundial", que considera "una falta de respeto". Por ello, ha apuntado que "nuestro club espera una rectificación inmediata".

Además, el vigente campeón de LaLiga y de la Champions League considera que las palabras de Le Graët son "impropias de alguien que ostenta esa representación [la de presidente de la FFF] y se descalifican por sí mismas", así como "las que hace también sobre nuestro capitán".

El mandatario francés aseguró este domingo en RMC Sport que "me importa un bledo" al ser preguntado sobre una posible llegada de Zidane al banquillo de Brasil tras el portazo de la Federación a Zizou con la renovación hasta 2026 de Didier Deschamps.

Además, Le Graët también afirmó que "ni siquiera le habría cogido el teléfono" si le hubiera llamado, y apuntó en la entrevista que "haz un programa especial para que encuentre un club o una selección".

Respecto al actual Balón de Oro, como recuerda el Real Madrid, el presidente de la Federación francesa señaló que le daba igual "lo que diga su entorno" sobre la controvertida lesión que le obligó a abandonar la concentración de la selección antes de que arrancase el Mundial y que era menor de lo que se esperaba.

"Benzema retomó los entrenamientos cuando acabó el Mundial, no antes", dijo tajante Le Graët, que reconoció su admiración por la trayectoria del delantero madridista, pero "lamentablemente se lesionó". "La plantilla funcionó muy bien", declaró antes de soltar la bomba: "Si Karim hubiera estado allí, no hubiéramos tenido a Giroud y quizás no hubiéramos marcado tantos goles".