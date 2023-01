El Real Madrid, CF Valencia, Real Betis y el Barcelona tienen una cita en Arabia Saudí, a partir del próximo miércoles 11 de enero, en la Supercopa de España. Por contrato, esta cita futbolística podría tener lugar en este país hasta el 2029, pero de momento, el pistoletazo de salida lo dará el Real Madrid contra el Valencia, que se encuentra actualmente en la parte baja de la tabla de Laliga, a cuatro puntos del descenso, tras perder sus dos últimos enfrentamientos.

Los cuatro equipos se enfrentarán a partido único, siendo el Real Madrid-Valencia el primero en disputarse el 11 de enero, a las 20:00 h., en el estadio King Fahd. Al día siguiente, el 12 de enero, debutarán en semifinales el Betis contra el Barcelona, a la misma hora. Ya el 15 de enero tendrá lugar la final entre el ganador de cada uno de los partidos, que definirá el nuevo campeón de la Supercopa de España.

En ediciones anteriores la finalísima de la Supercopa la disputaban los campeones de la Liga Santander y la Copa del Rey. Con este nuevo formato la RFEF quiere involucrar también a los subcampeones, para dar más juego a esta competición.

No obstante, una vez que se haya proclamado un nuevo vencedor, los equipos deberán regresar a sus entrenamientos, ya que no solamente disputan la LaLiga, sino los octavos de la Copa del Rey. Únicamente están definidos los horarios de los equipos que no participan en esta Supercopa de España, del 17 al 18 de enero. Pronto se sabrá cuando compite el resto.