Un fichaje estrella del fútbol sala para la King's League: Ricardinho anuncia que firma... pero no con qué equipo

La última estrella en aterrizar en la King's League será Ricardinho, una leyenda del fútbol sala que llegará como jugador número 12 en uno de los 12 equipos que participan en la novedosa competición que preside Gerard Piqué.

Así lo ha anunciado el propio jugador este miércoles a través de sus redes sociales, donde ya había alabado el torneo, que se retransmite en abierto a través de Twitch, y pronosticado su futuro éxito, y recibido las primeras ofertas de los presidentes de la competición.

"Está decidido, voy a jugar en la King's League", ha comunicado el portugués, que ha dejado en suspense a qué presidente le dará su palabra y cuándo llegará su ya esperado debut: "Próximamente anunciaré cuándo y en qué equipo", ha dicho.

Está decidido, vou jogar na Kings league…

Futuramente anúncio quando e em que equipa 😎!

Quero muito experimentar esta bendita loucura! — ricardinho10 (@ricardinho10ofi) January 3, 2023

De la misma manera, el futbolista del Pendekar United indonesio ha mostrado sus ganas de arrancar ya la aventura liguera: "¡Tengo muchas ganas de experimentar esta bendita locura!", ha asegurado.

TheGrefg y xBuyerTeam han contestado a la publicación, lo que les ha colocado en las quinielas posibles candidatos a hacerse con los servicios del luso. "¡Qué buena noticia!", le ha escrito el primero, mientras que los segundos han querido despertar la emoción de sus seguidores con el típico "here we go!" con el que Fabrizio Romano anuncia los fichajes.

¡Qué buena noticia! — Grefg =) (@TheGrefg) January 3, 2023

También Spursito y DjMariio se mostraron interesados en Ricardinho respondiendo al primer tuit en el que el jugador hablaba sobre la King's League. En este sentido, el andorrano parece contar con ventaja, pues compartió una imagen junto al futbolista de hace algún tiempo. "Ri... Ricardinho?! ¡Venga ya!", escribió junto a la fotografía. "Ricardinho y Marc Pelaz en el mismo equipo, venga ya tío, que no hombre que no", contestaron también desde la cuenta de su equipo, el Rayo de Barcelona. Por su parte, el madrileño se limitó a responder con un contundente "sí".