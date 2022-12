Nadal se abre a sus fans tras un año repleto de emociones: "El éxito futuro será seguir siendo feliz, ¿qué implica eso? Ya veremos"

Rafa Nadal ha aprovechado sus días de vacaciones para realizar balance de un año repleto de emociones negativas y positivas. Las lesiones, la consecución de dos Grand Slams, el nacimiento de su hijo, la posibilidad de su retirada... son muchos los acontecimientos que han condicionado su curso 2022, y que le llevan también a seguir luchando por los éxitos, entre los que destaca uno, "seguir siendo feliz".

El tenista balear ha cerrado el curso con una gira por galas de premios y medios de comunicación, actos en los que ha hablado sobre su duro camino y sobre su futuro. Así lo ha hecho en una entrevista exclusiva en la revista Esquire, que le ha otorgado el Premio Hombre del Año 2022, en la que ha dejado frases muy reveladoras.

"Se han combinado momentos de inmensa alegría con el nacimiento de nuestro hijo con otros en los que pasamos situaciones complicadas que nos tuvieron en alerta y que impidieron un desarrollo normal de aquello que estábamos haciendo, en mi caso, competir en el abierto de EEUU. Pero al final todo ha salido bien y me queda el sabor dulce del año que ya está por acabar", comentó el vencedor del Australian Open y Roland Garros.

También hizo hincapié en sus lesiones, que le han lastrado en un año con sensaciones muy positivas en el que, sin embargo, se planteó su retirada. "Está claro que si las lesiones me hubiesen impedido definitivamente jugar con opciones de ganar, me habría retirado. Pero ya ves, por ahora sigo teniendo ganas de jugar, disfruto con la competición y me sigo viendo capacitado para competir y aspirar a los títulos".

Su ambición para 2023 encuentra como punto de apoyo el conocimiento de sus posibilidades de brillar en un deporte muy cambiante. "Hoy en día me enfrento no solo al cambio de edad, sino a un deporte como el tenis que cada vez es más explosivo (...) Pero es ahí también donde otros elementos entran en juego, y la experiencia hace que la combinación de factores juegue a mi favor en ciertos momentos", analiza.

Además de las lesiones, las que han protagonizado sus momentos más duros en este 2022, habló de la felicidad tras ser padre: "Es aún muy reciente el nacimiento, pero sí que ya sientes que algo ha cambiado en tu vida y que hay una persona que depende totalmente de nosotros. Es un sentimiento y un amor indescriptible", declaró.

A falta de días para el arranque de la temporada 2023, el tenista tiene clara cual es su gran meta. "El éxito futuro será seguir siendo feliz. ¿Qué implica esa felicidad? Ya veremos", concluyó dejando su futuro en el aire.