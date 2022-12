El segundo no existe

A veces siento vergüenza, pena y asco de la sociedad que hemos creado, de los mensajes de los que somos a la vez emisores y receptores, mensajes que llegan a niños y adolescentes. Deberíamos pensar en la aberración y el daño que, para las cabezas y las emociones, supone que el que queda segundo en cualquier actividad, académica, cultural o deportiva, sea considerado por toda la comunidad y por sí mismo como un perdedor.

No me gusta el fútbol como deporte. Ni practicarlo, ni mucho menos verlo. Tampoco lo que mueve y representa, y no quiero profundizar en este artículo sobre lo que pienso del mundial de Qatar en todos los sentidos: que se haya celebrado allí, los 7.000 muertos, que nadie se haya atrevido a lucir un brazalete en favor de los derechos humanos, que ni la FIFA, ni las selecciones, ni los jugadores hayan alzado la voz por el joven ajusticiado en Irán, ni por el futbolista condenado a muerte por defender a las mujeres… Creo que ya queda dicho. Pero sí quiero hablar del dantesco espectáculo que supone ver a la selección de Francia, con Mbappé al frente, saliendo del campo al acabar el partido, en el vestuario y a la llegada a Francia como si vinieran del funeral de sus madres. Y todo esto retransmitido y alentado por los medios de comunicación, a los que les importa una mierda, la educación de los niños y jóvenes. Pero vamos a ver, chavales, que sois los segundos mejores del mundo. ¡Los segundos!

¿Cómo es posible que no seamos capaces de comprender y de dimensionar el éxito y la importancia de lo que hacemos, excepto si somos el número uno en lo que sea?. ¿No nos damos cuenta de la perversión de este mensaje enviado a todo el planeta, y especialmente a los más jóvenes, que ya desde el colegio van a replicar la misma conducta y consideración hacia sí mismos y hacia los demás el resto de sus vidas? ¿Dónde hay que firmar para ser el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto… mejor en cualquier disciplina, en cualquier ámbito de la vida profesional o deportiva?

Creo sinceramente que sobra tiempo de fútbol en nuestras vidas, y falta tiempo de meditación, de reflexión, de estudio, de conversaciones inteligentes. No podemos seguir viviendo como estúpidos ratones girando sin parar en una rueda, bajando de ella nada más que para ir a morder los trocitos de queso que nos van soltando.