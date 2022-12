Sean estos dos equipos del gusto de cada uno o no, la de este domingo entre Argentina y Francia es la final perfecta. No le falta ni un solo ingrediente para convertirse en el partido del año con todo un título mundial en juego, nada menos. Es también, conviene recordarlo, la final soñada por la organización. Qatar quería esta final, y la tiene.

Todo gran partido necesita un gran duelo, y la final del Mundial lo tiene. Vaya si lo tiene. Nada menos que Leo Messi contra Kylian Mbappé, una batalla generacional entre el mejor jugador de los últimos 15 años –y para muchos ya el mejor de la historia también– y el joven llamado a sucederle en el trono del fútbol.

El delantero galo está a un pequeño paso de convertirse en el nuevo rey del fútbol. Ya fue campeón del mundo en 2018 con una Francia demoledora de la que él fue una pieza clave –así lo atestiguan sus cuatro goles en el Mundial de Rusia–, pero desde entonces, le ha faltado dar un último paso. Sus números en el Paris Saint-Germain son incontestables, superiores ya a los de Messi y también a los de Cristiano Ronaldo desde hace algunos años, pero le queda dar un último puñetazo encima de la mesa. La Champions se le ha resistido hasta ahora, y esta Copa del Mundo es la que podría servirle para sentarse definitivamente en el trono.

Mbappé aúna calidad y potencia, un jugador imparable sobre todo con espacios y que condiciona el juego de su selección. A Francia le gusta dejarse dominar en muchos momentos de los partidos, consciente de que su ‘10’, con metros por delante para correr, podrá decidir los partidos. Ante Argentina, ese guion se puede repetir, con los galos dejándose querer para matar al contragolpe con Kylian como protagonista.

Con tan solo 23 años, Mbappé ya lleva nueve goles en Mundiales y suma un título y una final. De ganar, se acercaría al mismísimo Pelé, que levantó su segunda Copa del Mundo con 21 años. En total, fueron tres las que ganó el astro brasileño. La victoria francesa amenazaría esa marca con Mbappé dispuesto a entrar en la historia.

Messi no aspira a superar ese récord, pero sí a convertirse en el mejor jugador de la historia. Si para muchos ya lo era antes de Qatar 2022, después de este Mundial sus incondicionales se han llenado de argumentos. El ‘10’ se ha echado a su selección a la espalda y la ha llevado a la final con una exhibición detrás de otra.

Físicamente ya no es aquel jugador explosivo que dejaba atrás a un jugador tras otro, pero no le hace falta. Su juego ha evolucionado, ahora es un generador de fútbol imparable capaz de dominar los partidos a su antojo. Lleva cinco goles –tres de penalti– y tres asistencias, pero las estadísticas no son capaces de reflejar su tremenda influencia en el juego.

Leo se quedó a las puertas del título en 2014 y ya ha admitido que esta será su última partido en un Mundial. Es su momento y lo sabe. Su gran oportunidad, la de darle a su país una Copa del Mundo 36 años después de que lo hiciera Diego Armando Maradona, con el que tanto se le compara y que tanto desea igualar... y también superar.

Para añadir un poco más de morbo, Messi y Mbappé son compañeros de equipo. Que no amigos. La llegada del argentino a París en 2021 hizo aún más evidentes los dos bandos en el vestuario del PSG, con Leo junto a su gran amigo Neymar por un lado, y el francés por el otro.

El equilibrio de poder en el vestuario del campeón francés siempre ha dado la sensación de pender de un hilo, y ahora ambos ‘gallos’ se ven cara a cara. Es la ocasión que tienen ambos de decirle al otro quién es el mejor.

Hay una corona en juego, y también saber si la sucesión ha llegado al fútbol: ¿mantendrá Messi su corona o se la cederá ya definitivamente a Mbappé? La solución, a partir de las 16 horas de este domingo 18 de diciembre.