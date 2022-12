Rafa Nadal recoge el testigo de Roger Federer y se convierte en el favorito de la afición

La ATP anunció este martes el ganador del galardón 'Favorito de los Aficionados', Rafael Nadal, que se hizo este título por primera vez en su carrera. El español siempre estuvo a la sombra de Roger Federer en este reconocimiento, pues el suizo lo ganó en las últimas 19 ocasiones.

El balear, ganador de cuatro títulos esta temporada, agradeció este premio votado por los aficionados con un vídeo publicado en sus redes sociales. "Estoy superfeliz de recibir el premio. Me hace sentir muy bien. No puedo agradecerles lo suficiente a todos por el apoyo no solo para este premio, sino al mismo tiempo por todo el que recibo en cada ciudad y evento en todo el mundo", exclamó.

Nadal también recibió una nominación a un segundo trofeo, el de Deportividad (con el nombre de Stefan Edberg), por el que compite contra Carlos Alcaraz, Felix Auger-Aliassime, Casper Ruud y Frances Tiafoe. Este premio, que ya ha ganado en cinco ocasiones, cuenta con los votos de la afición y los jugadores.

El actual número dos del mundo aprovechó el mensaje de agradecimiento para anunciar su vuelta a las pistas muy pronto: "Tengo muchas ganas de que llegue 2023 para compartir muchas cosas positivas nuevamente. ¡Os veo pronto!". Tras un complicado fin de temporada se le espera de vuelta en el Open de Australia.