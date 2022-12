Nick Kyrgios volverá a jugar Roland Garros... ¡por petición de su novia!

Nick Kyrgios volverá a jugar en Roland Garros seis años después de su última participación en el Grand Slam parisino, y lo hará, según ha explicado en una rueda de prensa, porque su novia "quiere conocer la ciudad". Pese a ello, sigue sin haber reconciliación entre el tenista australiano y la superficie de arcilla, pues también ha insistido en que hay "demasiados torneos" en este tipo de pistas.

Su vuelta al gran torneo de París fue anunciada por el propio tenista en una rueda de prensa al término de su participación en la Diriyah Tennis Cup (un torneo de pretemporada en Arabia Saudí). "Mi novia quiere conocer París, así que voy a jugar en Roland Garros 2023", declaró.

Eso sí, aclaró que si por él fuese no comparecería en la importante cita, aunque confía en hacer un buen papel. "Me vendrá bien para ganar algo más de dinero, aunque hubiera preferido quedarme en casa. Sé que puedo hacer grandes resultados en tierra; he ganado a Roger, a Wawrinka, disputé una final en Estoril... Mi chica quiere conocer la ciudad, así que tendré que ir este año".

Me vendrá bien para ganar algo más de dinero, aunque hubiera preferido quedarme en casa

Además de este anuncio, el tenista volvió a defender su postura sobre la cantidad de torneos que se celebran sobre tierra batida. "Lo he dicho muchas veces y lo vuelvo a decir ahora. Hay demasiados torneos sobre tierra batida en el calendario. Veo a tipos en el top-100 a los que ni siquiera conozco, no los reconocería si me los cruzo por la calle, y están ahí solamente gracias a los torneos sobre arcilla. Me parece una locura".