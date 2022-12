El 'enganchón' de Messi con Weghorst en el túnel de vestuarios: "Qué mirás, bobo"

El pique de Lionel Messi con Países Bajos se trasladó al túnel de vestuarios tras el pitido final que certificaba el pase de Argentina a las semifinales después de un partido muy caliente cargado de polémicas, cuando el '10' protagonizó un desencuentro con el goleador neerlandés, Wout Weghorst, mientras atendía a los medios de comunicación: "Qué mirás, bobo", le diría muy enfadado el '10'.

Los minutos finales de los cuartos de final en el estadio Lusail se fueron cargando de tensión a medida que se acercaba el final. El balonazo de Leandro Paredes al banquillo de la 'Oranje' fue la chispa que despertó el incendio, que se propagó con la celebración de los argentinos hacia los jugadores neerlandeses, y culminó con el encontronazo de Messi con el delantero del Besiktas.

Nombrado MVP del partido, Messi fue entrevistado a la entrada del túnel de vestuarios donde su atención se desvió sobre el '19' neerlandés que le observaba en la distancia. "Qué mirás, bobo", le diría en repetidas ocasiones el argentino, antes de añadir: "Andá para allá, bobo".

Cuando miran a tu chica 🤣 pic.twitter.com/ROcBWds3Mv — Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) December 9, 2022

"Quise darle la mano después del partido, le respeto mucho como futbolista. Me tiró la mano y no quiso hablar conmigo. Mi español no es muy bueno pero me dijo palabras irrespetuosas y eso me decepciona", reveló el delantero de la 'Oranje' más tarde.

Sobre el '19', Messi reconocería que el enfado venía desde el césped. "Empezó a provocar, a chocarnos, a decirnos cosas y me parece que es no es parte del fútbol", explicaría, antes de recordar que "me gusta que me respeten" de la misma manera que él lo hace.

No fue el único incidente de Messi en los cuartos de final, pues también aprovecharía para responder a Louis Van Gaal por sus declaraciones en la previa del encuentro, en las que apuntaba que el '10' "no participa mucho en el juego" cuando el balón es del rival.

Así, el delantero del PSG le dedicó su celebración al anotar el segundo gol de Argentina, porque "sentí que nos había faltado al respeto", y le dejó un recadito ante los micrófonos: "Vende que juega bien al fútbol y metían pelotazos".

Argentina se medirá en semifinales a la heroica Croacia de Luka Modric, que venció a Brasil en la tanda de penaltis tras empatar el partido en la prórroga a falta de tres minutos para el final.