Tremendas rajadas de Messi y 'Dibu' sobre Mateu Lahoz: "Como quedó España fuera quería que nosotros quedásemos fuera"

Argentina está en semifinales del Mundial de Qatar 2022 tras un sufrido encuentro contra Países Bajos que se dirimió en la tanda de penaltis tras un intensísimo partido con cuatro goles, dos por equipo.

Pero pese a la euforia de los argentinos, los jugadores de la albiceleste mostraron tras el encuentro su enfado con el arbitraje del colegiado valenciano Antonio Mateu Lahoz, que tuvo una mala actuación.

El capitán argentino, Leo Messi, dijo: "No quiero hablar del árbitro porque no puedes ser sincero, si hablas te sancionan, la FIFA debe pensar en ello, no puede poner un árbitro así para estas instancias, no puede poner un árbitro que no está a la altura".

Más agresivo fue Emiliano 'Dibu' Martínez, el portero héroe del partido tras detener dos penaltis en la tanda final: "¿Mateu Lahoz? Es una locura ese árbitro, un arrogante, le decís algo y te habla mal..."

El portero del Aston Villa inglés fue un poco más allá y llegó a ver cierta conspiración que explicaría la mala actuación del colegiado de LaLiga: "Como quedó fuera España creo que quería que quedásemos nosotros fuera", dijo el guardameta argentino.

Aún así, la alegría de Argentina pudo al enfado. Messi dijo: "Siento mucha alegría, mucha felicidad. No era la situación para ir al alargue ni a los penaltis. Tuvimos que sufrir, pero pasamos y esto es algo impresionante".