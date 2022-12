Pelé pide públicamente a Neymar que "aumente su legado internacional"

Neymar igualó ayer viernes a Edson Arantes do Nascimento, Pelé, como máximo goleador histórico de Brasil (77 goles), pero las lágrimas no tardaron en aparecer cuando en la tanda de penaltis Brasil cayó eliminada por Croacia en este Mundial de Qatar. Pelé, que atraviesa un momento complicado debido a su estado de salud, no tardó en mandar un mensaje de ánimo y le pidió que aumente "su legado y su carrera internacional".

"Tu legado está lejos de llegar al fin. Continúe inspirándonos y yo continuaré dando puñetazos al aire de felicidad con cada gol que haga, como hice con todos los partidos en los que le vi en el campo", apuntó Pelé para pedirle que siga.

"Desgraciadamente, no es un día feliz para nosotros, pero usted siempre será una fuente de inspiración en la que muchos desean convertirse. Los dos sabemos que eso es mucho más que un número. Nuestro mayor deber es inspirar a nuestros compañeros, a las próximas generaciones y a todos los que aman nuestro deporte", escribió en sus redes sociales.

Pelé se encuentra ingresado en Sao Paulo desde el martes 29 de noviembre después del rechazo del tratamiento de su cáncer y por una infección respiratoria. El astro brasileño, estable, según los últimos partes médicos, le dijo a Neymar "tengo 82 años y, después de tanto tiempo, espero haberte inspirado de alguna forma para llegar tan lejos. Espero que tu conquista contagie a los millones de personas que le siguen a desafiar lo que parece imposible".