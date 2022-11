Kosmos responde a las críticas al formato de la nueva Copa Davis de Gerard Piqué: "Ha llegado para quedarse"

Canadá se impuso este domingo a Australia en la final de la Copa Davis disputada en Málaga, una competición histórica que Gerard Piqué transformó por completo en 2019, introduciendo una serie de cambios que no terminan de contentar muchos. La disputa en sedes fijas, la reducción del número de partidos y las ausencias de las grandes estrellas son los principales argumentos de los detractores del nuevo -y muy criticado- modelo, insuficientes para la empresa del exfutbolista, Kosmos, que no se plantea introducir cambios en el corto plazo.

El 'Mundial del tenis' no contempla transformaciones en el formato de la competición porque "ha llegado para quedarse", aseguraron el presidente de la Federación Internacional de Tenis, el estadounidense David Haggerty, y el director general de Kosmos Tennis, el español Enric Rojas, en una rueda de prensa anterior a la final del torneo disputada por el combinado canadiense y el australiano.

La nueva Davis que trajo Gerard Piqué, a través de su empresa Kosmos, es un tipo de torneo tenístico que perdurará sin cambios, al menos "a corto plazo" porque "funciona para los fans, para los jugadores, y ciertamente para el tenis", dijeron.

"El año 2022 ha sido emocionante y hemos conseguido estabilizar el formato. Es para quedarse, para permanecer. No espero ningún cambio en un futuro próximo", zanjó Haggerty. "Creo que en la asociación que tenemos con la ATP tenemos muy claras las semanas de la Copa Davis. No hay demasiado margen para cambiar eso y no queremos cambiarlo", añadió el presidente de la ITF.

Enric Rojas argumentó: "El formato anterior nos parecía un poco confuso para los jugadores, y les hemos escuchado, y por eso hemos hecho esos cambios". Aunque la ITF no cierra la puerta definitiva para el futuro: "No significa que en algún momento no lo podamos considerar, pero sentimos que lo más importante es estabilizar. A los jugadores les gusta esto: les gustan los dos individuales y el doble".

El formato de juego de la Copa Davis consta de los partidos clasificatorios de la ronda previa; una fase de grupos posterior con 16 selecciones y la fase final a ocho, con los cuartos de final, semifinales y final en dos partidos individuales y uno dobles al mejor de tres sets con 'tiebreak'.