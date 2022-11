El tirador olímpico Alberto Fernández presentó su libro en el COE

El campeón olímpico de tiro español Alberto Fernández y su preparador deportivo Diego Gutiérrez presentaron ayer viernes en la sede del COE el libro 'Espíritu Olímpico', en el que ambos exponen cómo desarrollar una mentalidad ganadora, conseguir el alto rendimiento y ser feliz tanto en la vida como en el deporte.

El prólogo está firmado por el presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, que asistió a la presentación.

"Busqué la ayuda de Diego para mejorar la mentalidad en las competiciones", expuso Fernández, oro en Tokio 2020 con Fátima Gálvez por equipos mixtos.

"Durante los Juegos Olímpicos no era yo. Siempre competía bien en Mundiales, Europeos y Copas del Mundo, pero en los Juegos desaparecía. Con la ayuda de Diego he aprendido a disfrutar de cada momento y eso me ha llevado a ser campeón olímpico”, reconoció.

El preparador indicó que el camino hacia las medallas se logra "equilibrando la vida personal y la profesional y preparando mentalmente al deportista para afrontar cuatro años de trabajo en unos minutos". "Lo bonito es que Alberto lo ha puesto de manifiesto", añadió Gutiérrez.

Blanco, que clausuró el acto, destacó que "Alberto es un talento, pero para que compita y logre todas sus medallas, lo que está alrededor tiene que estar bien. Él es un chico feliz, pero todo tiene que estar encajado para que él pueda dar el 100%". "El éxito no está en ser campeón olímpico, sino en el camino que has recorrido", dijo el presidente.