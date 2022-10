Alberto Fernández: "La seguridad mental es clave en unos Juegos Olímpicos y en la vida"

Alberto Fernández es inquieto, curioso, divertido. Siempre sonríe cuando compite y más, cuando ya tiene una medalla olímpica de oro en su bolsillo (Tokio 2020). Recibe a 20minutos en su campo de tiro con un abrazo y tres anuncios. El primero, la publicación de su primer libro Espíritu Olímpico escrito junto a su coach deportivo, Diego Gutiérrez. El segundo, la fecha del concierto con su grupo musical del que es guitarrista, los Geyperman (5 noviembre en Madrid). Y el tercero, con el que verdaderamente se le iluminan los ojos: va a ser padre en diciembre. Su mujer, la también tiradora Beatriz Martínez, dará a luz antes de fin de año.

¿Cómo lo trabajaron?

Empezamos a trabajar en mis fallos. El mayor de ellos es que en Juegos Olímpicos, yo no era Alberto Fernández. Me tensaba. Me estresaba. Soy una persona que siempre estoy riéndome mucho divirtiéndome en las tiradas, pero en Juegos Olímpicos... (suspira)...quería agarrar el resultado y las medallas. Diego me dio herramientas para estar más feliz y en paz conmigo mismo. Incluso se puede ver en la final de Tokio. Me lo estaba pasando bien, estaba disfrutando de la competición. En Pekín 2008, no hablaba con nadie, estaba apagado, serio, dubitativo. El cambio lo noto cuando en Tokio puedo reírme, puedo hablar con los médicos, los deportistas... he necesitado tres Juegos para decir que necesitaba ayuda.