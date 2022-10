España arrasa en la Balloon World Cup 2022 e Ibai se corona trending topic en Twitter

Ibai Llanos retransmitió anoche en su cuenta de Twitch la 'Balloon World Cup 2022' -que coronó al nuevo campeón del mundo, el español Miguel Imbroda-, y se coronó segundo trending topic en Twitter España.

Ibai congregó en su cuenta de Twitch a 302.440 espectadores conectados al mismo tiempo en el minuto de oro, una media de 152.495, y el hashtag #BWC22 fue segundo trending topic en Twitter España.

Después de más de cuatro horas de entretenimiento y diversión ante las 1.000 personas que asistieron a la cita en el PortAventura Convention Centre -lugar donde se celebraba el campeonato-, Miguel Imbroda se impuso al brasileño Claudio Lassance en la final y sucede al peruano Franceso de la Cruz, campeón de la primera edición.

Jugadores de la Balloon World Cup 2022 Kosmos

El torneo se consolida como una de las fechas a marcar en el calendario de los eventos deportivos online en todo el mundo. Por primera vez, siete streamers de referencia de distintos países participantes retransmitieron el torneo de forma simultánea a Ibai en lenguas como el turco, el francés, el italiano o el alemán. Destacó el streamer turco WTCN con 2,8 millones de seguidores o el francés Kamet0 con 1,5 millones.

Tras una disputadísima fase de octavos de final entre los 16 mejores equipos del mundo, los cuartos quedaron definidos de la siguiente forma: Alemania vs Brasil, Canadá vs Argentina, Países Bajos vs, España y Portugal vs Francia. Claudio Lassance metió a Brasil en semifinales, donde se midió al argentino Lautaro Maqueda.

Miguel Imbroda, campeón de la Balloon World Cup 2022 Balloon World Cup

Por el otro lado del cuadro, Miguel Imbroda clasificó a España, rival del francés Clément Dumais en la penúltima ronda. Las dos semifinales, de máxima rivalidad, depararon un choque final entre Brasil y España. En un vibrante duelo a 5 minutos que se resolvió por detalles por 2-4 en favor de Miguel Imbroda, España se convirtió en nueva campeona de la 'Balloon World Cup 2022'.

A la cita acudieron streamers y creadores de contenido como El Xokas, Perxita, Paula Gonu, Illo Juan, Gerard Romero, y algunos de ellos formaron parte de los entrevistados durante el campeonato. Con Rafa Guerrero como auténtico showman, el exárbitro fue juez de las jugadas más polémicas y divertidas de la noche.