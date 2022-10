La boxeadora Jennifer Miranda: "Hemos tenido luchar por lo que nos merecíamos para ser iguales que los hombres"

Boxeadora, actriz, maestra... Jennifer Miranda no tiene techo. La tercera mejor boxeadora del mundo de su categoría y once veces campeona de España cuenta en exclusiva para 20minutos cómo ha sido su trayectoria deportiva, en qué consiste su día a día, qué proyectos tiene, cuáles son sus inquietudes... y una infinidad de temas.

La púgil gaditana, de 36 años, tiene un palmarés increíble, que pese haber empezado su carrera "tarde", con 23 años, ha demostrado que dando el "200% todos los días durante años" se puede conseguir todo lo que te propongas. Además, recientemente ha descubierto una nueva vocación: la interpretación. Tras su papel como Arantxa Arteche en la exitosa serie La casa de papel, le ha entrado el gusanillo por el séptimo arte.

¿Cuándo nació su interés por el boxeo?De casualidad. Me gustaba el deporte, mis padres eran deportistas. De hecho, mi padre fue nadador olímpico. Tenía los genes del deporte, pero nunca me había dedicado a ello. Mi padre me alejó un poquito del deporte profesional, porque es muy difícil vivir de esto y siempre quiso que me formara.

Cuando hice selectividad no obtuve la nota para hacer la licenciatura y un compañero del gimnasio en el que hacía kick boxing me dijo: 'Oye, ¿sabes que si ganas el Campeonato de España de Boxeo hay algunas plazas y podrías entrar?'. Me contó una historia que era mentira, pero como soy muy ingenua, me la creí. Yo no quería repetir selectividad, así que decidí presentarme. Me preparé un mes antes de ir al campeonato todos los días y nos sabía boxear, ni las reglas siquiera, pero competí y gané.



Aún así no entré en la universidad, tenías que tener unos requisitos: ir con el equipo nacional, ir a campeonatos internacionales y varias cosas más de las cuales me enteré más tarde. Finalmente, pude entrar en la carrera que quería. El plan funcionó pero con matices (risas).



No recuerdo ni un solo día en el que no entrenara al 200%

¿Cómo se convierte en deportista profesional?Yo soy muy competitiva y siempre se me había dado bien el deporte, siempre destacaba. Pero cuando llegué al equipo nacional e hice dos combates me di cuenta de que era un desastre. Malísima. Pasé mucha vergüenza, porque la gente se reía de mí cuando me veía y es cuando me planteé si seguir o no. Tenía 23 años, empezaba de cero, este deporte es muy duro y muy difícil, no lo veía, de hecho, no lo veía nadie.

​El siguiente torneo que teníamos era en Ucrania. A mí me gusta viajar muchísimo y dije: 'Después de Ucrania lo dejo, pero voy a viajar a Ucrania y lo voy a intentar'. Sabía que la técnica no la iba a coger en dos días, porque se aprende con los años, pero físicamente podía estar mejor que ellas, así que me lo propuse. En una semana ya destacaba por mis capacidades físicas. Estaba muy bien, incluso pasé por encima a algunas boxeadoras que eran mejores que yo. En ese torneo conseguí medalla, eso me motivó y seguí por ese camino. Cuando la gente me pregunta si es posible conseguir algo así, les contestó que sí, pero siempre les digo que yo no recuerdo ni un solo día en el que no entrenara al 200% y durante muchos años.

​Antes hacía boxeo amateur y ahora profesional, que es muy diferente y cambia por completo la rutina, pero lo que no cambia es que das el 200% y que siempre me esfuerzo muchísimo en los ejercicios. Soy muy competitiva, también conmigo misma, y creo que esa es la clave. Aunque ahora me cuido más, ya que tengo lesiones y tengo que graduar la intensidad del entrenamiento, no puedo hacerlo todo a full.



Jennifer Miranda JOSÉ GONZÁLEZ

¿Y cómo es su dieta?Como sano durante todo el año, pero no me gusta llamarlo dieta porque al final te agobias. Cuando tengo que competir y tengo que bajar de peso, lo que hago es reducir las cantidades y consumo más proteínas, ese es el cambio más importante que hago en cuanto a la alimentación.

No he pesado nunca las cantidades de comida, es cierto que funciona muy bien, pero nunca me ha hecho falta. Si te conoces sabes cuando tienes que reducir cantidades o cuando las puedes subir.



El boxeo ha hecho que me sienta más fuerte

¿Cuáles diría que son los beneficios del boxeo?Javier Pardo, que es mi entrenador, y yo siempre hemos querido transmitir que es un deporte que tiene muchísimos beneficios. Por ejemplo, trabajamos con discapacitados, con niños, con personas mayores... y los beneficios que da el boxeo son alucinantes y los ves al momento.

​Es un deporte muy completo: vas a mejorar tu fuerza, coordinación, resistencia, perder peso, sentirte fuerte (tanto física como mentalmente) te vas a divertir, liberas endorfinas, liberas estrés, todo ello en una hora que además se te va a pasar rápido.

​Además, en mi caso el boxeo ha hecho que me sienta más fuerte. Antes necesitaba la aprobación de la gente, tener al lado a alguien que me dijese que lo hacía bien, pero eso cambió. Con los años he aprendido a no necesitar a nadie a mi lado, a saber qué hacer y a ser autónoma. Esa es una sensación increíble. Me dan igual esas opiniones que antes me hacían dudar, yo las escucho porque todos tienen algo de razón, pero tenía muy claro que 'yo sí puedo'. La diferencia entre algunas compañeras y yo no era que yo fuese mejor, es que yo seguí y continúe a pesar de todos los baches.

En la actualidad se están disputando más combates en teatros, ¿qué le parece esta novedad?Ahora lo hemos retomado y es alucinante. Es el mejor sitio donde hemos boxeado. La organización y el ambiente es genial. El teatro es un lugar que da unas sensaciones increíbles, es muy bonito, lo que se respira allí es mágico. Además, viene gente diferente, que de hecho, era uno de los objetivos.

Teníamos que luchar por las cosas que nos merecíamos para ser iguales

¿Siente que hay machismo en el boxeo?El boxeo femenino es muy difícil. Cuando yo empecé estaba sola en el gimnasio, no había ninguna chica, no tenía referentes, no me prestaban mucha atención, se suponía que yo no iba a llegar a nada importante, no tenía el mismo tiempo de atención que otros compañeros.

​Cuando entré en el equipo olímpico femenino teníamos los sacos duros que no quería el equipo masculino, tuvimos que luchar para que nos lo cambiaran, para tener las mismas oportunidades, instalaciones y facilidades que el equipo masculino, por eso nos trasladamos luego de Murcia a Madrid. Ha sido una continúa lucha. Teníamos que luchar por las cosas que nos merecíamos para ser iguales, que era lo que yo veía justo.

¿Considera que el deporte femenino ahora tiene más hueco en la sociedad?El boxeo femenino ha ido creciendo, me emociona ver mundiales femeninos al mismo nivel que los masculinos. De hecho, protagonicé una portada de un cartel de boxeo, yo, una chica, eso antes era impensable. Vas viendo que todo el esfuerzo tiene su recompensa y que las chicas que vienen ya la están disfrutando, y eso es lo más grande. No se han equiparado todas las oportunidades todavía, pero sí se ha avanzado muchísimo. A mí siempre me decían 'tú tranquila que las cosas van despacio. Primero clasifícate a los Juegos y luego pide'. Y por supuesto que seguiremos luchando para tener lo mismo, pero hay que reconocer que hemos avanzado mucho.

La mente puede ser muy buena o muy peligrosa, por eso hay que aprender a manejarla

¿Cómo es de importante la salud mental en un deporte como el boxeo?En general, la mente es todo. Desde pequeñitos trabajamos mucho el cuerpo y no la mente.

​En mi caso, cuando vi que me consideraban como una nueva promesa del deporte me miraba al espejo y decía: 'No boxeo bien'. Tenía mucha presión que no sabía gestionar, así que decidí hacer algo. Descubrí la formación en coaching y me di cuenta de que la necesitaba. Pensé en usarla para mí, porque empecé a caer en picado, me ponía muy nerviosa y mucha presión, empecé a boxear mal. Necesitaba desesperadamente trabajar mi mente y realizar esta formación me ayudó muchísimo: me dio herramientas para utilizar en momentos de inseguridad, de pánico o cuando la mente se me iba hacia lo malo.

​También aprendí a tener la mente tranquila. El objetivo es que puedas controlar tu mente. Hay que trabajarla todo el año, no solo en momentos de necesidad. Un psicólogo con el que estuve trabajando me decía que la mente es un músculo: si no lo trabajas, no va funcionar, lo tienes que trabajar todos los días como trabajas todo tu cuerpo. Antes se veía ir al psicólogo como algo negativo, pero por suerte eso está cambiando. La mente puede ser muy buena o muy peligrosa, por eso hay que aprender a manejarla.

Quiero formarme como actriz

Además de su faceta como deportista, le hemos visto en la exitosa serie 'La casa de papel', ¿cómo surgió esta oportunidad?Descubrí esta nueva faceta de repente. Mi representante me dijo: 'Hay un papel que eres tú, está hecho para ti y creo que deberíamos de intentarlo'. En ese momento yo estaba con competiciones, trabajando, muy liada, no tenía tiempo para nada más, pero cuando me dijo para la serie que era dije que sí, que merecía la pena intentarlo. Me dijo que era muy difícil y pensamos que no iba a salir, pero hice el casting y un día me llamó y me dijo: '¿Estás sentada?', y me dio la noticia.

​Fue una experiencia muy bonita, pero también muy dura. No soy actriz y era un mundo totalmente desconocido para mí, muy duro y difícil. Chapeau por los actores, porque no sabía la dificultad que tiene su profesión. Además, detrás hay un trabajo impresionante: peluquería, equipo de arte, de cámara, producción, dirección, todos.

​

​Yo quería hacerlo lo mejor posible y eso fue locura. En principio iba a ser muy poquito, pero me fueron dando más papel y se alargó. Fue difícil compaginar el trabajo y el entrenamiento para mantenerme fuerte para mi personaje. Llegué el primer día y pensé: ¿Qué hago? Tuve que esforzarme muchísimo. Además no empecé desde cero, sino en La casa de papel, que eso da una presión añadida, pero todo el equipo me ayudó muchísimo.

¿Le gustaría dedicarse a la interpretación?Quiero formarme como actriz en un futuro, pero ahora no tengo tiempo si quiero terminar mi carrera deportiva. Me queda un añito de vida deportiva y he decidido aparcar un poquito ese tema. Soy la número tres del mundo, quizá ahora baje un puesto. Si ahora en el combate que tengo el 25 de noviembre gano, puedo subir. No me puedo distraer.

Si tuviera que elegir un momento de su carreta deportiva, ¿cuál sería?Me quedo con dos momentos. Uno sería cuando gané la medalla de oro internacional. Fue antes de los Juegos de Río, estaba en mi mejor momento deportivo, gané a los países más duros que había: Rusia, Finlandia, Inglaterra... y eso jamás se había conseguido a ese nivel. Fue un momento increíble.

​Y otro fue cuando conseguí el cinturón WBA Intercontinental, porque tuve rivales muy difíciles. Lo he revalidado dos veces, pero como la primera vez, ninguna. Ver ese cinturón tan precioso es el sueño de cualquier deportista profesional.

¿Ve pronto su retirada?Siempre digo que me retiro en un año. Es un truco que tengo conmigo misma para seguir. Llevo unos años diciendo que es el último, porque estoy cansada y las lesiones y mi cuerpo me dicen: 'Jenni para ya, que ya está bien'. Me voy poniendo pequeños objetivos y a corto plazo. Pero ahora que soy la número tres, pienso: 'Venga, el Mundial y paro'. Aunque no todo el tiempo pienso así, ya que puede que salgan algunas oportunidades de poder boxear fuera del país y eso sería muy bonito, un sueño.