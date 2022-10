El Barcelona se enfrenta a su primera gran final en la semana del Clásico: se juega con el Inter seguir en la Champions

El Barcelona, sumido en un mar de dudas, afrontará este miércoles (21:00) en el Spotify Camp Nou la primera final de la temporada contra el Inter de Milán en pleno mes de octubre, un duelo decisivo en la pugna por conseguir un billete para los octavos de final de la Liga de Campeones.

Tras el sinsabor vivido en el Giuseppe Meazza (1-0), el Barça se situó en el abismo de la eliminación de la máxima competición europea, un escenario posible que el banquillo y la directiva quieren evitar por las consecuencias deportivas y económicas que significaría no estar en el sorteo de octavos.

En el ecuador de la liguilla de la 'Champions', suma tres puntos el equipo azulgrana, tres menos que el conjunto italiano, y a seis del Bayern de Múnich, líder del denominado 'grupo de la muerte'.

Para formar parte del bombo de los octavos de final sin depender de los resultados de sus rivales, el conjunto azulgrana necesitaría vencer los tres partidos que le quedan -Inter, Bayern y Viktoria Pilsen- y, además, ganarle el 'goal average' al conjunto 'neroazurro' en el Spotify Camp Nou.

Los cálculos azulgranas

Un empate dejaría al equipo azulgrana al borde de la eliminación, pues debería sumar un pleno de puntos en los dos próximos duelos y esperar que el equipo italiano pinche en las dos últimas jornadas.

Una derrota azulgrana ante el Inter sumado a un triunfo o un empate del Bayern el mismo miércoles en Pilsen implicaría la eliminación prematura de la 'Champions' por segundo curso consecutivo.

Con todo, llega el Barça al primer momento clave del curso con muchos nubarrones en su juego, sobre todo debido a las malas sensaciones mostradas en los tres partidos que ha disputado después del parón de selecciones.

"Necesitamos una noche mágica"

De la trascendencia del partido es más que consciente Xavi Hernández, que ha comparecido en rueda de prensa: "Para nosotros mañana es una final. Necesitamos que la afición siga apoyándonos como lo ha hecho hasta ahora, incluso con un plus, una noche mágica. Estamos en una situación incómoda después de las derrotas de Múnich y de Milán". En cuanto al planteamiento, no admite dudas para el técnico azulgrana: "Iremos al ataque, tenemos que ser intensos. Lo que nos preocupa es atacar mejor. Nos tenemos que parecer al Barça de los últimos 20-25 minutos en Milán. Tenemos que ser valientes, no tenemos margen de error. En la primera parte en Milán no entendimos los roles de Raphinha y Marcos Alonso”, admitió el entrenador catalán.