La doble moral de Xavi tras el escándalo del VAR: del "no hablaré nunca de los árbitros" a "los árbitros tendrían que explicarse"

La resaca de la noche de Champions de este martes ha dejado, como suele ser habitual, mucho que comentar de esta tercera jornada de la fase de grupos, aunque por mucho, el principal tema que se ha mantenido en boca de todos durante este martes es, de nuevo, el de los errores arbitrales, en concreto el que se dio en el Giuseppe Meazza.

La imagen de la jornada fue sin duda la clarividente mano de Denzel Dumfries en los últimos minutos del encuentro entre el Inter de Milán y el Barça. La infracción es clara e incuestionable a ojos de todos, excepto del equipo arbitral encargado de detectarla. El VAR revisó la acción, pero el partido siguió como si nada hubiera pasado, algo que desató el enfado en el conjunto culé.

La reacción no tardó en llegar, primero la de los futbolistas desde el micrófono a pie de campo, y luego la del entrenador Xavi Hernández en la rueda de prensa, unas palabras que han desatado la polémica.

Este miércoles, las redes han señalado al técnico de Terrassa, pues si bien tanto seguidores como aficionados de los grandes rivales del Barça comparten su opinión sobre la mala actuación arbitral, muchos han recurrido a la hemeroteca para retratar al exfutbolista. Y es que, hace tan solo unos meses, Hernández rechazaba hablar de la actuación de los árbitros ante los medios, una postura que olvidó por completo la noche de este martes.

“No hablaré de los árbitros, es muy difícil. No estoy aquí para decir si ha sido mano o no”



Noviembre de 2021 pic.twitter.com/V57KILJlvd https://t.co/We8NnVFkjd — Andoni Otxotorena (@andoniotxo_) October 4, 2022

"Al final yo de los árbitros no hablaré porque es una tarea muy difícil... no estoy para juzgar si ha sido mano o no, al final es el árbitro el que lo decide", declaraba ante el micrófono el 27 de noviembre de 2021, día en el que el Barça superó al Villarreal en un encuentro en el que el colegiado no pitó penalti por una clara mano de Piqué.

Anoche, la historia fue completamente diferente, y es que Xavi se había salido de este discurso mucho antes de 'explotar' en la rueda de prensa, pues ya recibió una tarjeta amarilla por protestar desde el banquillo durante el encuentro. Lo que llegó después, delante del micrófono, fue la confirmación de la doble moral del catalán cuando el viento sopla en contra.

Xavi: "Estoy cabreado por la situación que hemos tenido que vivir. Es una injusticia. Ya dije ayer que los árbitros tendrían que hablar". #LaCasaDelFútbol #UCL pic.twitter.com/TEd2qCfqyG — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) October 4, 2022

"Estoy cabreado e indignado, lo que ha pasado es una injusticia. Si hay mano de Ansu y marca otro es gol, y lo anulan (...) Los árbitros deberían hablar y explicarse, porque no entendemos nada", añadió el técnico tras un choque que pone al Barça contra las cuerdas en la Champions.