Thomas Heurtel, sobre la polémica tras su fichaje por un equipo ruso: "Me importa una mierda, así que no seáis pesados"

El jugador de baloncesto Thomas Heurtel se ha pronunciado a través de sus redes sociales sobre su fichaje por el Zenit de San Petersburgo, pese a que se comprometió anteriormente a no formar parte de ningún equipo ruso en protesta a la invasión a Ucrania.

Además, la Federación Francesa de Baloncesto amenazó al jugador con no contar con él si se unía al Zenit, puesto que Heurtel no cumplió una carta firmada en la que se aseguraba que no se incorporaría a un equipo ruso. También han descartado a los jugadores franceses Livio Jean-Charles y Louis Labeyrie por el mismo motivo.

"Sólo para vuestra información a todas las personas que me envían mensajes o escriben comentarios criticándome por mi decisión de venir a Rusia. Que sepáis que me importa una mierda, así que no seáis pesados y dejad de perder el tiempo. Y por favor, sobre todo, ¡compraos una vida! Gracias de antemano", escribió el base en una historia en su cuenta de Instagram.

El francés ha jugado dos partidos con el Zenit, en los que ha sumado 4 puntos y 7 asistencias en el primero y 2 puntos y 11 asistencias en el segundo.

Heurtel ha formado parte de varios equipos españoles como el Real Madrid, FC Barcelona, Baskonia o Meridiano Alicante.