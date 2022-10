Ancelotti le replica a Xavi: "Para mí jugar al fútbol es muchas cosas, no sólo pasarse bien la pelota"

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha contestado a las declaraciones que hizo Xavi Hernández sobre la Champions: "Para mí jugar al fútbol es muchas cosas, no sólo pasarse bien la pelota". Además, el italiano sentenció: "Es más fácil decir que la Champions la gana el mejor".

El técnico del Barcelona dijo este martes, antes de su partido ante el Inter, que "la Champions no siempre la gana el mejor. Muchas veces llegas en el mejor momento y un detalle te deja fuera. La Liga, con 38 jornadas, es más justa".

Por su parte, Ancelotti ha asegurado que hablar de buena o mala suerte puede ocultar tus propios problemas y quitarle mérito al rival, y ha recalcado que el conjunto blanco ha sido el que más ha "cuidado los pequeños detalles" en la pasada edición de la Liga de Campeones, además de mostrar su "respeto" por el Shakhtar Donetsk, su rival este miércoles en la tercera jornada de la fase de grupos.

"La Champions es la competición más importante"

"A veces, hablar de buena o mala suerte puede ocultar los problemas que tú tienes y el mérito del rival. Los pequeños detalles se pueden controlar con un compromiso colectivo, con una buena actitud y con una personalidad colectiva muy fuerte. En la Champions puede pasar que te marquen tres goles en seis minutos en una final, como me pasó a mí, o marcar dos goles en un minuto en una semifinal. Los pequeños detalles se controlan. Creo que el Real Madrid ha sido el equipo que más ha cuidado estos detalles", declaró en rueda de prensa.

En este sentido, explicó que "el buen fútbol son muchas cosas, no solo controlar bien la pelota, también defender bien. No puedes tener éxito si haces bien una sola cosa. Es más fácil decir que la Champions la gana el mejor", dijo. "Querría siempre ganar la Champions. LaLiga es muy importante, pero la Champions es la competición más importante del fútbol. Son dos competiciones distintas, una de 38 partidos es distinta a otra de muchos menos; en una eliminatoria de 180 minutos son importantes los pequeños detalles", apuntó.

Además, alabó la mentalidad del club blanco en la máxima competición continental. "En esta competición juega la historia que tiene este club, no es una casualidad que este equipo haya tenido un éxito extraordinario. Nos ayuda en el presente y en el futuro también, no hay ninguna duda", expresó.

Courtois, baja ante el Shakhtar

Respecto al duelo ante los ucranianos, confirmó que no va a estar todavía el portero belga Thibaut Courtois. "Courtois está mucho mejor después del tratamiento. Hay dudas contra el Getafe, pero esperemos que la próxima semana pueda entrenar y pueda estar para el próximo partido contra el Shakhtar y para el Clásico", indicó.

También confirmó que regresan Luka Modric y Lucas Vázquez, y que "un problema del isquio" dejará a Dani Ceballos fuera de la convocatoria. "Tengo dudas, no sé si va a empezar el partido", dijo sobre la titularidad del croata.

Por otra parte, restó importancia al penalti fallado por el francés Karim Benzema ante Osasuna. "Cuando Karim no tiene su nivel, surgen opiniones. No afecta a nadie, ni a Karim ni a nosotros", señaló, antes de hablar del belga Eden Hazard: "Cada jugador conoce su situación. Eden no ha hablado conmigo porque conoce muy bien la situación, que tiene otros jugadores por delante y que hay mucha competencia. La situación es bastante clara", expuso.

"Tenemos mucho respeto por ellos"

Por último, sobre el duelo ante los ucranianos, el técnico italiano reconoció que es "muy importante para ponerse con nueve puntos" en el grupo. "Estamos bien preparados. Cuenta el hecho de que no ha salido un buen partido el domingo, queremos mejorar y mostrar otra actitud. Es un rival peligroso, que ha empezado muy bien este grupo de Champions... Tenemos el máximo respeto".

"Es un equipo que tiene muchos problemas. Ha empezado muy bien el grupo, tiene un estilo parecido al del año pasado, tiene delanteros muy rápidos y fuertes en la contra. Tenemos mucho respeto por ellos", finalizó.