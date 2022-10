Carvajal contesta con dureza a Messi y Xavi: "El debate solo sale cuando el Real Madrid gana la Champions"

Dani Carvajal quiso contestar al debate surgido en las últimas semanas, tras unas declaraciones de Leo Messi que fueron apoyadas por Xavi Hernández, sobre si el Real Madrid había sido el equipo que mejor ha jugado en la última Champions.

"Me hace gracia que el debate de justicia y no justicia solo aparece cuando el Real Madrid gana la Champions y no cuando la ganan otros equipos", dijo el lateral madridista, algo molesto con la controversia aparecida en los últimos días.

El defensa madrileño quiso recordar los logros del equipo blanco en las últimas temporadas en la máxima competición continental. "Cuando has ganado cinco veces en las últimas nueve ediciones de la Champions, la suerte queda a un lado", recordó.

Fue Leo Messi el que abrió el debate con una frase rotunda: "La Champions no siempre la gana el mejor", dijo en una entrevista con el exjugador azulgrana Hristo Stoichkov. "El PSG está con muchas ganas desde hace mucho tiempo de poder ganar la Champions. La eliminación de la temporada pasada fue muy dura por cómo se dio, porque habíamos hecho dos grandes partidos contra el Real Madrid y en pequeños detalles se nos fue la eliminatoria", relató sobre lo sucedido en octavos de final, cuando el equipo parisino fue eliminado.

No sorprendió la opinión de Xavi Hernández cuando fue preguntado por las palabras de Messi. "La Champions no siempre la gana el mejor. Muchas veces llegas en el mejor momento y un detalle te deja fuera. La Liga es más justa"