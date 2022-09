Carlos Alcaraz 'se cuela' en la lista de las 100 personas más influyentes del futuro

El fenómeno de tenis español tiene nombre y apellidos, Carlos Alcaraz Garfia, un jugador que desde sus primeros pasos en la élite está marcando época en el mundo de la raqueta. Sin embargo, el murciano no solo tiene un gran impacto en la pista, también fuera de ella, donde la alcarazmanía le ha llevado a aparecer en una de las revistas más importantes del mundo.

La conquista del US Open terminó por consolidar a una figura que ha roto los esquemas del circuito profesional, especialmente cuando la retirada de Roger Federer ha comenzado a anunciar el fin de una era dominada por el suizo junto a Nadal y Djokovic. Ahora, todas las expectativas se centran en el español de 19 años.

De los grandes hitos de Alcaraz están bien enterados en Nueva York, donde el español se hizo con su primer Grand Slam, y allí no han dudado en poner su nombre en una lista que recoge a las 100 personas más influyentes del futuro. Pero no una lista cualquiera, sino la que elabora nada más y nada menos que la prestigiosa revista TIME.

La lista TIME 100 NEXT, en la que aparece el pupilo de Juan Carlos Ferrero, es la antesala de la lista TIME100, en la que la revista aglutina a las personalidades más influyentes del planeta, y donde el tenista podría estar el próximo año si continúa con esta meteórica progresión.

"No hay una única manera de tener impacto, por lo que TIME no tiene una forma única de medir la influencia. Como resultado, y por diseño, la lista 2022 TIME100 Next presenta a músicos y profesionales médicos, funcionarios gubernamentales, líderes de movimientos y denunciantes de alto perfil junto con los principales directores ejecutivos, todos seleccionados por los periodistas de TIME", explica la revista sobre el método de configuración de la misma.

"Lo que une a estas personas (las que aparecen en la lista), son sus extraordinarios esfuerzos para dar forma a nuestro mundo y definir nuestro futuro", culmina la explicación. Los méritos de 'Carlitos' le han valido un puesto en esta lista, en concreto en la categoría de 'fenómenos' que comparte junto a otros deportistas como Erriyon Knighton o Ja Morant.

En todo caso, la celebración de Alcaraz por este éxito se ha mantenido en su línea de humildad, pues tan solo emitió un sencillo mensaje con una exclamación para comunicarlo a sus seguidores. "¡Estoy en la lista 2022 TIME100 Next!", escribió el murciano en su Twitter junto a una foto suya en blanco y negro.