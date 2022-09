La aplaudida reflexión de Dani García sobre el sentido de equipo: "No me perdonaría que dijesen que soy un mal suplente"

El centrocampista del Athletic de Bilbao Dani García ha arrancado el curso 2022/23 con una dura misión, la de volver a ganarse un puesto en el campo que era suyo hasta la llegada de Ernesto Valverde al banquillo del club bilbaíno. Sin embargo, pese a haber comenzado la temporada con pocas oportunidades, el jugador de 32 años compartió una reflexión en rueda de prensa que habla de su motivación para seguir adelante, y que ha sido aplaudida por el mundo del fútbol.

Con más de 250 partidos en la categoría de oro del fútbol español, el centrocampista se ha visto superado por su compañero y amigo Mikel Vesga, titular indiscutible hasta la llegada de una lesión que le hizo perderse el choque ante el Rayo Vallecano. Por el momento, el papel de Dani García se ha limitado a cubrir su ausencia, por lo que solo ha disputado 164 minutos en tres partidos.

No obstante, lejos de venirse abajo, el futbolista que fue fundamental en el esquema de Marcelino García Toral la pasada temporada (disputó 3062 minutos en 45 encuentros) ha compartido una reflexión en rueda de prensa que dice mucho de su actitud y sentido de equipo.

🦁 Dani García sobre los buenos y malos suplentes. Dejo el desayuno a un lado y me pongo a aplaudir 👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻



(vía @endikario) pic.twitter.com/pUDlQUDATS — Rodrigo Fáez 🕶🐝 (@RodrigoFaez) September 28, 2022

"Lo importante aquí es el equipo y el equipo está muy bien", arranca García antes de analizar su situación particular. "A nivel personal todos queremos jugar, pero tienes dos opciones: o venir a intentar mejorar y ganarte el puesto con buen ánimo, o decir que el entrenado es muy malo y me tiene manía", analiza sobre su rol de recambio, que por lo general suele molestar a los jugadores.

Y es que estos pensamientos de García llegan, según comparte el propio futbolista, con la experiencia, algo de lo que el de Zumarraga va sobrado. "Creo que he ido por el camino correcto y es lo que me ha llevado a estar a buen nivel cuando me ha tocado jugar. He tenido ejemplos durante toda mi carrera de lo que es ser mal y buen suplente. No me perdonaría que me dijesen que soy un mal suplente", sentenció.

El vídeo de estas declaraciones ha tenido un fuerte impacto en redes sociales, donde clubes, futbolistas, aficionados y escuelas de formación han aplaudido sus palabras.