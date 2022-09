Raíllo carga contra Vinícius: "Cuando se le tilda de provocador, usa la carta del racismo"

En el Mallorca no han olvidado el partido ante el Real Madrid y la polémica en torno a Vinícius. Antonio Raíllo, jugador del equipo balear, cargó con dureza contra el brasileño, al que acusó de provocador y de "usar la carta del racismo" cuando le convenía.

"Vinícius que baile, pero que no falte, que no insulte y que no menosprecie a los compañeros de profesión. Luego, cuando se le tilda de provocador, usa el comodín del racismo", dijo el defensa en unas declaraciones al Diario de Mallorca.

Raíllo emplazó a Vinícius a fijarse en otros compañeros de equipo. "Lo que les lleva también a ser tan buenos (a los jugadores del Real Madrid) es el respeto hacia sus compañeros de profesión. Tiene el ejemplo en Kroos, Courtois o Benzema, que lo han ganado todo y mucho más que él y nunca faltan al respeto", afirmó el lateral.

Los jugadores del Mallorca acabaron molestos con el brasileño tras el partido del domingo 11 de octubre en el Santiago Bernabéu, acusándole de constantes provocaciones durante el choque. Mientras, en el bando madridista cerraron filas en torno al jugador, al considerar que no hizo nada malo. "No tiene que cambiar nada de su actitud", afirmó Carlo Ancelotti tras el duelo.