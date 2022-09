"Pégale, pégale": el vídeo que desvela el gran enfado de Vinicius ante el Mallorca

En el partido de este domingo entre el Real Madrid y el Mallorca hubo mucha tensión. Pese a que los blancos dominaran el partido y consiguiesen una victoria holgada, hubo varios encontronazos entre Vinicius y jugadores bermellones, e incluso con el entrenador.

En las imágenes que recogió El Día de Después, se puede ver a Vinicius quejándose en varias ocasiones de que no paraban de hacerle faltas sus contrincantes: "No me dejan jugar, falta, falta, falta". De hecho, el arbitro del partido, Jaume Costa, le dio la razón al brasileño: "Ya, pero solo podemos hacer eso".

Pero el rifirrafe del que todos hablan es el que tuvieron Vinicius y Aguirre. El delantero le dijo a Nacho que escuchó unas indicaciones del técnico mexicano que no le gustaron nada: "Ha dicho pégale, pégale... El entrenador".

Por otro lado, sentó mal a los jugadores del Mallorca que Vinicius celebrase su gol con un baile, que adelantaba a los madridistas 2-1 en el marcador.

Cuando fue preguntado Carlo Ancelotti por el enfrentamiento de 'Vini' con el técnico del Mallorca y jugadores del equipo balear, defendió a su jugador.

"El árbitro, primero, tiene que ser respetado en todos los sentidos, también si falla. Vinícius tiene una calidad extraordinaria, es normal que los rivales se cuiden mucho de él por el talento que tiene. No tiene que cambiar nada de su actitud, me parece que respeta mucho a los árbitros y también a los rivales y si no lo hace, tiene que hacerlo", manifestó.

Por su parte, el entrenador del equipo bermellón, Javier Aguirre, también se pronunció respecto a la polémica disputa entre Vinícius y él. "En el campo hay que hablar, aquí no. Lo que pasa dentro ahí queda, no soy de quejarme, felicidades al Real Madrid por el 4-1".