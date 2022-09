Carlo Ancelotti salió al paso de las quejas de los jugadores del Mallorca, que acabaron el partido de este domingo en el Santiago Bernabéu molestos con el brasileño Vinícius Junior, y afirmó que el jugador brasileño "no tiene que cambiar nada de su actitud" y que respeta "a los árbitros y también a los rivales".

El entrenador italiano sacó la cara por su jugador después de que supuestamente varios jugadores del equipo bermellón le hayan afeado al brasileño los regates al final del partido al interpretarlo como provocaciones.

"No sé qué ha pasado al final con Vinícius, me quedo con los goles, que han sido de gran calidad. Han combinado muy bien Rodrygo y Vinícius. Después de eso el partido ha sido más sencillo. Antes fue complicado por muchas razones, el calor, por encajar gol a balón parado. Hemos mantenido la cabeza fría poco a poco metiéndonos en el partido para ganar", dijo.

Cuando fue preguntado por un enfrentamiento de 'Vini' con el técnico del Mallorca, Javier Aguirre, y jugadores del equipo balear, defendió a su jugador.

"El árbitro, primero, tiene que ser respetado en todos los sentidos, también si falla. Vinícius tiene una calidad extraordinaria, es normal que los rivales se cuiden mucho de él por el talento que tiene. No tiene que cambiar nada de su actitud, me parece que respeta mucho a los árbitros y también a los rivales y si no lo hace, tiene que hacerlo", manifestó.

Por su parte, el entrenador del equipo bermellón, Javier Aguirre, también se pronunció respecto a la polémica disputa entre Vinícius y él. "En el campo hay que hablar, aquí no. Lo que pasa dentro ahí queda, no soy de quejarme, felicidades al Real Madrid por el 4-1".